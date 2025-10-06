CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan gündeme dair bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunuyor. Doğan'ın bu açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 21:00 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 21:37
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Doğan'ın bu açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN SÖZLERİ:

Devre arasında hocamızın bir talebi olduğu zaman, istediği oyuncuları da bünyemize katmak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki günlerin Trabzonspor için çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur.

En büyük konu ekonomi. Ekonomiyi yerinde tutmak gerekiyor. Geldiğimiz günden beri her ne kadar sahada başarılı olamadıysak, ekonomide o kadar başarılı olduk.

Sahada başarılı olamamızın çok sebebi var ama bir eksiklik varsa sorumluluğu bana aittir.

Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılma sebebi ekonomiydi, Trabzonspor'un yönetilebilir bir pozisyonu yoktu.

Trabzonspor başkanları genelde yalnız olur. Sponsor desteği yok, taraftarlarımız iyi niyetli ama maddi durumlar da ortada. Rakiplerimiz artık bizim 4-5 katımız bütçelerle hareket ediyor. Fark çok açıldı. Herkesle her yerde güç savasında olurum. Oyuncu bazında farkın açıldığını söylemesem olmaz. Rakiplerimizin borçlarının. 20-25 milyar olduğu yerde bizim 2.5 milyar.

Paul Onuachu, Trabzon'u çok seviyor. Geçen dönem aklımızda hemen almak vardı ama 14-15 milyon € istediler ve Banza'yı aldık. Bu sezon ise İbrahim Bey'e hemen "Onuachu transferini bitir" dedim. Bu transferin sonuçlanmasında Onuachu çok etkili oldu. Geldiğinden beri enerjisini veriyor.

