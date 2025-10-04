Spor yazarları Trabzonspor - Kayserispor maçını değerlendirdi

Trabzonspor ikinci yarıda 10 dakika içinde bulduğu iki golle maçın fişini çekti. Alınan üç puan için tebrik etmek lazım bordo-mavilileri... Bu noktada en önemli soru şu olmalı; top rakipteyken oyunun kontrolü nasıl olacak ve top rakipteyken nasıl pres yapılacak. Onun için takım halinde nasıl topa karşı pozisyon oyunu nasıl oynanacak, nasıl takımın atletizmi ve dinamizmi gelişecek, nasıl savunma disiplini sağlanacak gibi birçok konu başlığının halledilmesi gerekiyor. Geriye tek şey kalıyor; çalışmak, çalışmak... Ekip olarak o potansiyel zaten var. Yalnız bu alınan galibiyet ve atılan goller onları rehavete düşürmesin. Esas bunu doğru analiz edip onların üzerine gidip her maç üstüne koya koya eksikleri gidererek gelişme göstermektir