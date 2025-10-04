Spor yazarları Trabzonspor - Kayserispor maçını değerlendirdi

Trabzonspor'da merkezi 19 yaşında Oulai'ye teslim eden ve her geçen gün futbol aklını olgunlaştıran Fatih Tekke'yi kutlamamız gerekiyor. Solda Augusto, sağda Zubkov ile etkili ataklar ve merkezden ceza alanı dışından atılan şutlarla gol aradılar. İlk gol de Okay'ın ceza sahası dışından çektiği şutla geldi. Ancak rakibe bu kadar boş alan bırakırsanız, bu kadar rahat oynamasına izin verirseniz sıkıntı olur. Öyle de oldu lakin kalede Onana büyük güvence. Kayserispor klasik geriye yaslanıp bekleyen değil, aksine hücum etkinliği yüksek cesur oynadı. Pozisyonlar buldu. Bir topları direkten döndü. Her iki takım da orta alanı çabuk geçti. Bol şutların, direkten dönen topların olduğu maçın devre arası soyunma odasından farklı motivasyonla sahaya çıkan Trabzonspor, bu açık oyununu Kayserispor'a pahalıya ödetti. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsalar çok büyük fark olurdu.
Ali Şansalan geçen hafta muhteşem (!) performans göstermiş olmalı ki dün akşam yine sahadaydı. 7'de Zubkov ile Abdülsamet'in mücadelesinde topla oynayan Zubkov, geç kalıp faulü yapan Abdülsamet... Ama hakem Zubkov aleyhine endirekt verdi! Tehlikeli hareket topa değil rakibe yapılır. Verdiğin karar kabul görmeyince de bu kez sahada inandırmak için 15 saniyede demostrasyon tiyatro yapıyorsun! 59'da Augusto aleyhine bir faul çaldı ki trajikomikti! Faul ile yakından uzaktan alakası yok. Bunu aday hakem dahi çalmaz. 76'da doğru kararla devam ettirdiğin pozisyonda Trabzonspor'un atağını tedavi için niye kesiyorsun? Uzatmalarda verilen penaltı doğru. Arda Kardeşler konusunda çok tepki verdi diye rahatsız olmayın. Trabzonspor'un tek istediği; adil oyun ve adalet.
REHA KAPSAL – ÇALIŞMAK, ÇALIŞMAK!
Trabzonspor'da tek hedef Kayserispor'u yenip galibiyet serisi yakalamak ve milli takım arasına moralli girmekti. Bordo-mavililer oyuna çok iyi başlamasa da öne geçmesini bildi. İşin ilginç yönü buna rağmen temposuz, ağır bir futbol vardı. Hem de karşısında çok kötü bir Kayserispor vardı. Her iki taraf için çok gelgitli bir oyun vardı. Bunun nedeni iki takım da oyunu kontrol edemedi. Bu da orta sahasız bir oyunu ortaya çıkardı. Orta sahanın çok çabuk geçilmesi bir o kalede, bir diğer kalede pozisyona girilen sağlıksız bir görüntü vardı. Trabzonspor daha farklı bir skorla devre arasına girebilirdi. Kayserispor gibi bir takıma bu kadar net gol pozisyonu vermekte ne kadar doğru sorgulanmalı. Takım savunması bu kadar kötü görünmemeli. Trabzonspor bu kadar rakibe alan ve zaman bırakmaz, oyuna ortak etmez... Onana'nın da 5 gol kurtarışı yaptığını düşünürsek oyunun kalitesini anlamış oluruz. Oyunun özeti: Maçın ilk yarısında iki takım toplamda çektikleri 21 şutla ligin en çok şut çekilen bölümünü oynadı.
Trabzonspor ikinci yarıda 10 dakika içinde bulduğu iki golle maçın fişini çekti. Alınan üç puan için tebrik etmek lazım bordo-mavilileri... Bu noktada en önemli soru şu olmalı; top rakipteyken oyunun kontrolü nasıl olacak ve top rakipteyken nasıl pres yapılacak. Onun için takım halinde nasıl topa karşı pozisyon oyunu nasıl oynanacak, nasıl takımın atletizmi ve dinamizmi gelişecek, nasıl savunma disiplini sağlanacak gibi birçok konu başlığının halledilmesi gerekiyor. Geriye tek şey kalıyor; çalışmak, çalışmak... Ekip olarak o potansiyel zaten var. Yalnız bu alınan galibiyet ve atılan goller onları rehavete düşürmesin. Esas bunu doğru analiz edip onların üzerine gidip her maç üstüne koya koya eksikleri gidererek gelişme göstermektir
ZEKİ UZUNDURUKAN – TABANCA GİBİ TAKIM!
Papara Park'ta seyir zevki üst düzey, harika bir maç izledik. Trabzonspor da Kayserispor da özellikle ilk yarıda adeta gol kaçırma rekoru kırdı. Bu sezonun ilk yarıda en çok şut çekilen (9'u ceza sahası dışı, toplam 21 şut) maçı oldu. İki takım da orta sahayı çabuk geçip, direkt kaleye gitti. İki ekip de zaman zaman oyun disiplininden koptu, kritik noktalarda pas hataları yaptı. Oyun, adeta bir halı saha maçına dönüştü.
Trabzonspor, ilk yarıda Okay'ın uzun menzilli bir şutunda golü buldu. Ama Kayserispor ilk bölümde hep oyunun içinde oldu. Konuk ekip de çok pozisyona girdi. Onana jeneriklik kurtarışları ile Trabzonspor'u ayakta tuttu. Okay'ın golünde hatası olsa da Bilal Bayazıt'ın hakkını teslim edelim. Kayserispor'un yeni transferi Opoku müthiş oyuncu. Mustafa'yı zorladığı anlar oldu. İlk yarıda Trabzonspor'un Folcarelli ve Onuachu ile birer şutu direkten döndü. Kayserispor da Onugkha ile bir pozisyonda direğe takıldı.
Maçın ikinci yarısı da Zubkov'un jeneriklik şutları, Bilal'in panter gibi kurtarışları ile başladı. Oyun, ilk yarıda olduğu gibi ikinci 45'te de bir gösteri maçı şeklinde devam etti. Bol pozisyon, bol aksiyon! Ligimizde çok da rastlamadığımız bir 90 dakika izledik. Keyif aldık mı elbette aldık! Ama iki takım için de aynı şeyi söylemeliyim; rakibe bu kadar pozisyon verilmez! Maçı izlerken, biz gazeteciler aynı zamanda notlar tutarız. Tam 4 sayfa gol pozisyonu yazmışım.
Trabzonspor'un art arda şutlarında Bilal'i geçemediği anları izliyorduk ki... Felipe Augusto'nun kafa golü ile Trabzonspor skoru 2-0'a getirdi. Karagümrük maçı ile sahne alan 19 yaşındaki süper yetenek Oulai dün de muazzamdı. Bu çocuk adeta bir çalım makinesi... Kıvraklığı, çabukluğu ve oyun zekası ile gözlerimizin pasını siliyor. Zubkov için her yorumumda 'Onuachu kadar değerli bir oyuncu Trabzonspor için' diyorum. Dün de müthiş işler yaptı. Tam 8 şut attı rakip kaleye. Savic'in pasında sürati, topu sürüşü ve ağları görüşü usta işiydi Zubkov'un. Uzatma anlarında da Fırtına baskıya devam etti. 90+2'de bu kez Sikan direğe takıldı. Ardından kazanılan penaltıyı Onuachu filelerle buluşturdu. Nijeryalı gol makinesi dün bir gol ve bir asistle oynadı. Bordo mavili takımın en çok ikili mücadeleye giren ismi Onuachu. Atıyor, attırıyor ve takımı için sonuna kadar mücadele ediyor.
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde büyük yol kat etti. Bu takım, yavaş yavaş dinmez bir fırtınaya dönüşecek gibi duruyor. Pozisyona girmekte, gol atmakta da zorlanmıyor artık Trabzon! Trabzonspor taraftarının da bu takıma ve Fatih hocaya daha fazla destek vermesi lazım. Mesela dünkü maçta tribünler tamamen dolmalıydı. Trabzonspor, her maç üzerine koyarak gidiyor; bu takım zirve yarışının içinde olur!