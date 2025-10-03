CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor maçı canlı yayın izle | Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS MAÇI CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor, Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Evinde son 5 maçı yenilgisiz tamamlayan Fırtına, zirve yarışında emin adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşmada bordo-mavililerin en büyük kozu Onuachu olacak. Fırtına aynı zamanda taraftarları önünde güzel bir galibiyet ederek milli araya kayıpsız girmeyi planlıyor. Peki Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 14:45
Trabzonspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak. Hem Galatasaray-Beşiktaş derbisi hem de Samsunspor-Fenerbahçe maçlarının oynanacağı bu kritik haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fatih Tekke'nin öğrencileri, Kayserispor engelini aşarak iç sahada yenilmezlik serisini yakalamak istiyor. Ali Şansalan'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kayserispor maçı 3 Ekim Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Papara Park'taki mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pına, Savıc, Batagov, Mustafa, Oulaı, Folcarellı, Olaıgbe, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Kayserispor: Bılal, Ramazan, Arıf, Denswıl, Carole, Dorukhan, Furkan, Benes, Cardoso, Opoku, Onugkha.

KAYSERİSPOR İLE 57. RANDEVU

Trabzonspor, Papara Park'ta 8. haftada oynanacak maçla birlikte Kayserispor ile 57. kez rakip olacak.. Bordo-mavililer, ligin geride kalan 7 haftalık bölümünde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 14 puan toplayan Trabzon ekibi, ligin 3. sırasında bulunuyor.

Trabzonspor ile Kayserispor arasında geride kalan 56 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililerin, 33 galibiyeti karşısında Kayseri ekibi 9 galibiyet aldı. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 103 golüne sarı-kırmızılı ekip 60 golle yanıt verdi.

İÇ SAHADA FIRTINA ÜSTÜN

Bordo-mavililer, Kayseri ekibiyle sahasında oynadığı 28 maçta 19 galibiyet elde ederken sadece 3 yenilgi aldı. Taraflar arasındaki 6 maçta ise kazanan çıkmadı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda ise Trabzon'da oynanan maç 2-2 Kayseri'de oynanan maç ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer, milli maçlar sebebiyle lige verilecek ara öncesi rakibini mağlup edip araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.

