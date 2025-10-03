CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor Kayserispor maçı canlı izle | Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Kayserispor maçı canlı izle | Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Kayserispor'u konuk edecek. İç sahada yenilmezlik serisi isteyen bordo-mavililerde gözler zirve yarışına çevrildi. Milli araya kayıpsız girmek için sahaya çıkacak Fırtına'da en büyük koz, bu sezon 7 maçta 5 gol atan Nijeryalı forvet Paul Onuachu olacak. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor - Kayserispor muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 10:23
Trabzonspor Kayserispor maçı canlı izle | Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak. Hem Galatasaray-Beşiktaş derbisi hem de Samsunspor-Fenerbahçe maçlarının oynanacağı bu kritik haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fatih Tekke'nin öğrencileri, Kayserispor engelini aşarak iç sahada yenilmezlik serisini yakalamak istiyor. Ali Şansalan'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kayserispor maçı 3 Ekim Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Papara Park'taki mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pına, Savıc, Batagov, Mustafa, Oulaı, Folcarellı, Olaıgbe, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Kayserispor: Bılal, Ramazan, Arıf, Denswıl, Carole, Dorukhan, Furkan, Benes, Cardoso, Opoku, Onugkha.

KAYSERİSPOR İLE 57. RANDEVU

Trabzonspor, Papara Park'ta 8. haftada oynanacak maçla birlikte Kayserispor ile 57. kez rakip olacak.. Bordo-mavililer, ligin geride kalan 7 haftalık bölümünde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 14 puan toplayan Trabzon ekibi, ligin 3. sırasında bulunuyor.

Trabzonspor ile Kayserispor arasında geride kalan 56 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililerin, 33 galibiyeti karşısında Kayseri ekibi 9 galibiyet aldı. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 103 golüne sarı-kırmızılı ekip 60 golle yanıt verdi.

İÇ SAHADA FIRTINA ÜSTÜN

Bordo-mavililer, Kayseri ekibiyle sahasında oynadığı 28 maçta 19 galibiyet elde ederken sadece 3 yenilgi aldı. Taraflar arasındaki 6 maçta ise kazanan çıkmadı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda ise Trabzon'da oynanan maç 2-2 Kayseri'de oynanan maç ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer, milli maçlar sebebiyle lige verilecek ara öncesi rakibini mağlup edip araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.

