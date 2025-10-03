Şampiyonluk istiyorum

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Christ Oulai, bordo-mavili forma altında en büyük hayalini açıkladı. Bordo-mavili kulübün dergisine açıklamalarda bulunan Fildişi Sahilli orta saha şampiyonluk hedeflediğini belirtti. Daha önce kariyerinde hiç şampiyonluk yaşamadığını dile getiren genç oyuncu, "Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şey şampiyonluk. Ama daha önce hiç yaşamadım, Trabzonspor'la şampiyonluk yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Oulai, sakatlıkların kendisi için en büyük korku olduğunu belirtirken, "Futbolcu için en kötüsü sakatlık. O nedenle çok dikkat ediyorum" dedi. 19 yaşındaki futbolcu, sahada en çok topa sahip olamamanın ve sürekli uzun pas yapılmasının kendisini sinirlendirdiğini söyledi.

Yaya Toure hayranlığı

Ülkesi Fildişi Sahili'nde çok önemli bir yere sahip olan Yaya Toure'ye hayranlık duyduğunu vurgulayan Christ Oulai, "İdolüm tartışmasız Yaya Toure. Tesadüf, ben de onun oynadığı akademiden yetiştim" ifadelerini kullandı.

Hakem rakibi korudu

Kariyerinde en üzüldüğü maçın Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşma olduğunu söyleyen Christ Oulai, maçın hakemi Ozan Ergün'ü eleştirdi. Oulai, "O maçtaki kararlara inanamadım. Hakem açıkça rakibi korudu" dedi.

Dripling yeteneğim artı yönüm

Trabzonspor'un genç oyuncusu Christ Oulai, futbolcu olarak güçlü yönlerini ve geliştirmesi gereken taraflarını şu sözlerle paylaştı: ARTI YÖNLERI: Dripling yeteneğim, agresifliğim ve baskı altından rahat çıkabilmem. EKSIK YÖNÜ: Maç içinde enerjimi çabuk tüketiyorum. Bunu aşmak için ekstra çalışıyorum.