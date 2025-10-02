CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ: Ozan Tufan hakkında flaş transfer iddiası! Eski takımına geri dönebilir

Trabzonspor'da Ozan Tufan hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Milli futbolcuya eski takımının transferde ilgisinin olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (TS SPOR HABERİ)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 09:59
Ozan Tufan hakkında flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. 30 yaşındaki ismin eski takımı Hull City'e geri dönebileceği öğrenildi. Hulldailymail'de yer alan habere göre, İngiliz ekibinin Tufan'ı geri transfer etmek için yaz boyunca kısa görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü. Hull City Sportif Direktörü Jared Dublin, Ozan Tufan için yaz transfer döneminde devreye girdiklerini doğruladı. Haberde son olarak milli futbolcunun uzak gelecekte Hull City'e geri dönme ihtimalinin olduğu ve bu duruma sıcak baktığı vurgulandı.

İŞTE O HABER

