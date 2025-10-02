TRABZONSPOR HABERİ: Ozan Tufan hakkında flaş transfer iddiası! Eski takımına geri dönebilir

Ozan Tufan hakkında flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. 30 yaşındaki ismin eski takımı Hull City'e geri dönebileceği öğrenildi. Hulldailymail'de yer alan habere göre, İngiliz ekibinin Tufan'ı geri transfer etmek için yaz boyunca kısa görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü. Hull City Sportif Direktörü Jared Dublin, Ozan Tufan için yaz transfer döneminde devreye girdiklerini doğruladı. Haberde son olarak milli futbolcunun uzak gelecekte Hull City'e geri dönme ihtimalinin olduğu ve bu duruma sıcak baktığı vurgulandı.

İŞTE O HABER