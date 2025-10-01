Süper Lig'de geçen hafta oynanan KaragümrükTrabzonspor maçının VAR kayıtları açıklandı. Onuachu'nun kazandırdığı penaltı sonrası VAR hakemi Erkan Özdamar'ın orta hakem Mehmet Türkmen'e yaptığı gereksiz müdahale tartışma oluşturmuştu.

VAR: Mehmet VAR konuşuyor Mehmet Türkmen: Dinliyorum! VAR: Seni potansiyel penaltı iptali için incelemeye davet ediyorum! VAR: Sana penaltı sırasında hücum oyuncusunun elle oynamasını göstereceğim Mehmet Türkmen: Evet VAR: İlk ele değdiği an VAR Bir açım daha var Mehmet Türkmen: Formadan çektiğini görüyorum. Oyuncu uzun süre süre formadan çektiği için penaltı kararı verdim. Elle oynamadan dolayı penaltının iptalini öneriyorsun galiba bana VAR: Evet Mehmet Türkmen: Bir diğer açıdan tekrar görebilir miyim, pozisyonu? Mehmet Türkmen: Oyuncunun eli doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Penaltı ile başlayacağım VAR: Bu bir hücum elle oynama