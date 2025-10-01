CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor VAR kayıtları açıklandı

VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'de geçen hafta oynanan KaragümrükTrabzonspor maçının VAR kayıtları açıklandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'de geçen hafta oynanan KaragümrükTrabzonspor maçının VAR kayıtları açıklandı. Onuachu'nun kazandırdığı penaltı sonrası VAR hakemi Erkan Özdamar'ın orta hakem Mehmet Türkmen'e yaptığı gereksiz müdahale tartışma oluşturmuştu.

VAR: Mehmet VAR konuşuyor Mehmet Türkmen: Dinliyorum! VAR: Seni potansiyel penaltı iptali için incelemeye davet ediyorum! VAR: Sana penaltı sırasında hücum oyuncusunun elle oynamasını göstereceğim Mehmet Türkmen: Evet VAR: İlk ele değdiği an VAR Bir açım daha var Mehmet Türkmen: Formadan çektiğini görüyorum. Oyuncu uzun süre süre formadan çektiği için penaltı kararı verdim. Elle oynamadan dolayı penaltının iptalini öneriyorsun galiba bana VAR: Evet Mehmet Türkmen: Bir diğer açıdan tekrar görebilir miyim, pozisyonu? Mehmet Türkmen: Oyuncunun eli doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Penaltı ile başlayacağım VAR: Bu bir hücum elle oynama

F.Bahçe'de 11 yıl sonra bir ilk!
F.Bahçe'de gündem golcü transferi!
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de büyük hesaplaşma Rize'de!
Başkan Erdoğan hitap edecek! TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor: Hangi konular ele alınacak?
UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Fenerbahçe'den Tedesco kararı! Devin Özek...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi... G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi... 01:44
F.Bahçe'de gündem golcü transferi! F.Bahçe'de gündem golcü transferi! 01:34
G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi... G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi... 01:26
Okan Buruk: Her şeyi beraber yaptık Okan Buruk: Her şeyi beraber yaptık 01:15
Osimhen: Kazanacağımıza inanmıyorlardı! Osimhen: Kazanacağımıza inanmıyorlardı! 01:15
Slot: %20'lik bir penaltı pozisyonunu... Slot: %20'lik bir penaltı pozisyonunu... 01:15
Daha Eski
UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 01:15
G.Saray müthiş taraftarıyla galip! G.Saray müthiş taraftarıyla galip! 01:15
VAR devreye girdi! Galatasaray-Liverpool maçında... VAR devreye girdi! Galatasaray-Liverpool maçında... 01:15
G.Saray'da 12. adam etkisi! Salah dayanamadı G.Saray'da 12. adam etkisi! Salah dayanamadı 01:15
Galatasaray'da Osimhen şoku! Oyuna devam edemedi Galatasaray'da Osimhen şoku! Oyuna devam edemedi 01:15
Önce Uğurcan sonra Galatasaray'ın golü... Önce Uğurcan sonra Galatasaray'ın golü... 01:15