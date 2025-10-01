Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Uğurcan çok önemli bir para kazandırarak gitti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sponsorluk anlaşmasının imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İşte Doğan'ın açıklamaları...

"UĞURCAN'IN GİTMEK İSTEYECEĞİNİ BİLMİYORDUK"

"Uğurcan Çakır, sezon sonunda artık Trabzonspor'da kalmak istemediğini söyledi. İstanbul kulübü veya Avrupa da olsa gitmek istediğini belirtti. Takımın kaptanı, sahada takım Uğurcan'a emanet! Emanet ettiğimiz kişini aklında Trabzonspor yoksa, başkan her türlü tedbiri almak ve maksimum geliri getirmekle yükümlü. Yükümlülükleri yerine getirdik, tarihi bir rakamla transferi gerçekleştirdik. Gönül böyle olmasını istemezdi. Uğurcan Çakır, takım içerisinde bulunduğu sürece hiç sıkıntı çıkartmadı. Kendisine teşekkür ediyorum, artık başka bir takımın oyuncusu."

SAUL NIGUEZ TRANSFERİ HAKKINDA

"Saul Niguez ile prensipte anlaşmıştık, fakat ailevi sebepler ve maddi beklentilerdeki değişiklikler önümüze çıktı. Oyuncu için uçak göndermiştik, geri gelmesini söyledim. Biz kimsenin nazını çekemeyiz. Gönlü Trabzonspor'da olmayan kimseyi ne alırım ne de takımda tutarım."

"ONANA'DAN ÇOK MEMNUNUZ"

"Onana aramıza yeni katıldı, teknik ekip ve bizler çok memnunuz. Oyuncu Trabzon'dan memnunsa, teknik kadromuz memnunsa yıl sonu ne yapabiliriz göreceğiz."

"FATİH TEKKE'NİN YANINDA OLMALIYIZ"

"Trabzonspor artık problemleri aşmak zorunda. Sürekliliği sağlamak zorundayız. Fatih Tekke'nin yanında olup takımı birlikte geliştirmemiz lazım. Bu seneki transferlerin tamamını, kafamızdaki planlamaya göre yaptık."

"FRANSA VE PORTEKİZ 2. LİGLERİNDEN TAKIM ALMAK İSTİYORUZ"

"Fransa ve Portekiz'in 2. liglerinden takım alma yönünde bir planlamamız var. Oyuncuları orada yetiştirip Trabzonspor'a getirmek istiyoruz. Tüm detaylarıyla planlamamızı yaptık, geriye sadece maddi tarafın çözülmesi kaldı."

"3 TANE YETENEKLİ KALECİMİZ VAR"

"Türkiye'nin belki de önümüzdeki 5-10 yılına damga vuracak 3 tane çok yetenekli kalecimiz var. Onana da onlarla inanılmaz derecede ilgileniyor. Bize de zaten böyle oyuncular lazım."