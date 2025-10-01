CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Olaigbe parlıyor

Olaigbe parlıyor

Karadeniz devinin yeni transferlerinden Kazeem Olaigbe'ye Belçika basını, 'Yurtdışındaki Belçikalılar' köşesinde özel yer ayırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Olaigbe parlıyor
Karadeniz devinin yeni transferlerinden Kazeem Olaigbe'ye Belçika basını, 'Yurtdışındaki Belçikalılar' köşesinde özel yer ayırdı. Belçika'da yayımlanan StarSportTV sitesi, "Les Belges a l'etranger" (Yurtdışındaki Belçikalılar) köşesinde Trabzonspor'un yeni transferi Kazeem Olaigbe'ye geniş yer verdi. Haberde bordomavili takımın Karagümrük deplasmanında aldığı 4-3'lük galibiyet ve 22 yaşındaki sol kanadın performansı ön plana çıkarıldı. Maçın detaylarına geniş şekilde yer verilirken, 19'uncu dakikada Augusto'nun attığı golle öne geçen Fırtına'nın, Onuachu'nun iki golü ve Sikan'ın skora katkısıyla farkı açtığı hatırlatıldı. Haberde Olaigbe'nin bordo-mavili takımdaki uyum süreci, oynadığı süreler ve genç yaşına rağmen potansiyeli üzerinde duruldu
