CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü sahasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 21:04
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü sahasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın, ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ile Anthony Nwakaeme yer almadı. Andre Onana, Paul Onuachu, Batagov ve Christ Inao Oulai ise salonda yenileme antrenmanı yaptı.

Bordo-mavili diğer oyuncular ise yarı sahada çift kale maç ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Beşiktaş-Kocaelispor | CANLI
F.Bahçe'den Gökhan Gönül açıklaması!
DİĞER
Beşiktaş-Kocaelispor maçında ilginç anlar! Cerny’nin golü öncesi...
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! ABD ziyareti: Fevkaladenin fevkinde geçti | Muhalefete ayar üstüne ayar
Sergen Yalçın: Fire vermek istemiyoruz!
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Gökhan Gönül açıklaması! F.Bahçe'den Gökhan Gönül açıklaması! 20:16
Beşiktaş-Kocaelispor | CANLI Beşiktaş-Kocaelispor | CANLI 19:48
Sergen Yalçın: Fire vermek istemiyoruz! Sergen Yalçın: Fire vermek istemiyoruz! 19:32
Fatih Tekke'den Onuachu açıklaması Fatih Tekke'den Onuachu açıklaması 18:34
Tekke: Onuachu'nun sakatlanması... Tekke: Onuachu'nun sakatlanması... 18:24
TBF'den F.Bahçe ve Beşiktaş'a ceza! TBF'den F.Bahçe ve Beşiktaş'a ceza! 17:58
Daha Eski
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! 17:41
Keçiörengücü ile Pendikspor yenişemedi! Keçiörengücü ile Pendikspor yenişemedi! 16:28
Açık Boulder şampiyonası İstanbul'da! Açık Boulder şampiyonası İstanbul'da! 16:28
A. Efes Maccabi ile karşılaşacak A. Efes Maccabi ile karşılaşacak 16:17
Liverpool'un İstanbul kafilesi açıklandı! Liverpool'un İstanbul kafilesi açıklandı! 16:15
UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev 16:14