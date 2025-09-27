CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | F. Karagümrük - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Son 3 maçtır deplasmanda galibiyet alamayan Fatih Tekke'nin öğrencileri, bu kez 3 puanla evine dönmek istiyor. Mustafa Eskihellaç, Bouchouari ve Okay Yokuşlu'nun çeşitli sebeplerle forma giyemeyeceği karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı merak edilirken 11'ler ise belli oldu. Peki Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 19:03 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 19:09
Trendyol Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak. Dışarıda oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan Fatih Tekke'nin öğrecileri 3 puanın peşinde. Mustafa Eskihellaç ve Bouchouari'nin sakatlık nedeniyle süre alamayacağı karşılaşmada Okay Yokuşlu ise kart cezalısı. Mehmet Türkmen'in yönetiminde oynanacak maçın yayın saati, kanalı merak edilirken 11'ler ise belli oldu.. Peki Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Johnson, Tresor, Tiago, Larsson, Nikoloz, Balkovec, Camacho, Esgaio, Gray.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

11. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor oynayacakları maçla birlikte ligde 11. kez karşılaşacak. Bordo-mavililer, ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 11 puanla 5. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 1 galibiyet, 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, lig tarihinde bugüne kadar 10. kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda Karadeniz ekibi 7 galibiyet elde ederken, İstanbul temsilcisi de 1 defa sahadan galip ayrıldı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 20 golüne, Karagümrük 8 golle yanıt verdi.

İSTANBUL'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasında Süper Lig'de İstanbul'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Karadeniz ekibi 6 gol kaydederken, kalesinde ise 5 gol gördü.

TRABZONSPOR'DA İKİ EKSİK

Bordo-mavililerde, 4 maçlık cezası sona eren Oulai'nin kadroda olması beklenirken, Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart gören Okay Yokuşlu, bu müsabakada da oynayamayacak. Sakatlığı bulunan Mustafa Eskihellaç'ın da forma giymesi beklenmiyor.

İKİ TAKIM DA 3 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lige 3'te 3 yaparak başlarken, son 3 haftada ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ev sahibi Fatih Karagümrük ise geride kalan 6 haftalık bölümde 1 galibiyet alırken son 3 maçtır ise kazanamıyor.

MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın 4. hakemi de Fatih Tokail olacak.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
