CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Nwakaeme aranıyor

Nwakaeme aranıyor

Sakatlığı nedeniyle ismi A takım listesinden çıkarılan Nwakaeme'nin yokluğunda rakip kalede yaratıcı pozisyon üretmekte sıkıntı yaşanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nwakaeme aranıyor

Sakatlığı nedeniyle ismi A takım listesinden çıkarılan Nwakaeme'nin yokluğunda rakip kalede yaratıcı pozisyon üretmekte sıkıntı yaşanıyor. Bir süredir sakatlığı nedeniyle oynayamasa da Nijeryalı sol kanat halen Trabzonspor'da hücumda en fazla üretken olan isim konumunda. Fatih Tekke de bu nedenle özellikle kanat ve ofansif orta saha oyuncularından daha fazla sorumluluk almalarını istedi.

Tek hedef 3 puan! İşte Buruk'un 11'i
Tedesco için karar verildi! Milli arada...
DİĞER
Minik Atlas ilk kez görüldü! Zeynep Tuğçe Bayat oğlunun yüzünü paylaştı! "Annesinin kopyası"
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
F.Bahçe'de Aykut Kocaman sesleri!
G.Saray Barış Alper ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Barış Alper ile anlaştı! G.Saray Barış Alper ile anlaştı! 00:38
G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı! G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı! 00:34
Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı! Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı! 00:34
TFF’den VAR ve hakem değerlendirmesi! TFF’den VAR ve hakem değerlendirmesi! 00:34
G.Saray'ın Alanya kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Alanya kafilesi açıklandı! 00:34
Buruk G.Saray'da bir ilki başarabilir! Buruk G.Saray'da bir ilki başarabilir! 00:34
Daha Eski
Futbol dünyasını sarsan acı kayıp Futbol dünyasını sarsan acı kayıp 00:34
Juve'den Kenan için dev talep! Juve'den Kenan için dev talep! 00:33
Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı 00:33
Oulai: Trabzonspor'a gelme amacım... Oulai: Trabzonspor'a gelme amacım... 00:33
İşte Galatasaray'ın zorlu fikstürü İşte Galatasaray'ın zorlu fikstürü 00:33
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:33