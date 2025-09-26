Nwakaeme aranıyor

Sakatlığı nedeniyle ismi A takım listesinden çıkarılan Nwakaeme'nin yokluğunda rakip kalede yaratıcı pozisyon üretmekte sıkıntı yaşanıyor. Bir süredir sakatlığı nedeniyle oynayamasa da Nijeryalı sol kanat halen Trabzonspor'da hücumda en fazla üretken olan isim konumunda. Fatih Tekke de bu nedenle özellikle kanat ve ofansif orta saha oyuncularından daha fazla sorumluluk almalarını istedi.