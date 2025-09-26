Mustafa’nın tedavisi başladı

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gaziantep maçında sakatlanan Mustafa Eskihellaç için Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, açıklamada bulundu. Beşir, "Darbe sonucunda sağ alt baldırında kanama ve ödem oluşan Eskihellaç'ın, yapılan fiziksel testler sırasında ağrısının devam etmesi nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Ayrıca futbolcumuzun bireysel çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etmesine karar verilmiştir" dedi.