Karagümrük maçına kilitlendi

Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 11 puan toplayarak 5. sırada yer alan Trabzonspor, yarınki Karagümrük maçına kilitlenmiş durumda. Bordo- mavili ekip, son üç haftada yaşanan puan kayıplarının ardından yeni bir çıkış yakalamak ve zirve yarışında tekrar ivme kazanmak istiyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da, oynanan futbol ve kaçan galibiyet camiada hayal kırıklığı oluşturmuştu.

YOLCULUK BUGÜN

Fırtına, Karagümrük maçı için bugün 16.00'da İstanbul'a gidecek. Özellikle sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ile Batagov'un kadroda olup olmayacağı merak ediliyor. İki oyuncunun durumu bu sabah antrenmanda netleşecek.