Baskı kırılacak

Son üç haftada gelen galibiyet hasreti, takım üzerinde psikolojik bir baskı oluşturmuş durumda. Bu nedenle Karagümrük deplasmanı sadece üç puan için değil, moral ve motivasyon açısından da büyük önem taşıyor. Bordo-mavili taraftarlar da sahada mücadele eden, istekli ve ne yaptığını bilen bir Trabzonspor görmek istiyor. Tekke de bu doğrultuda yoğun mesai harcıyor.