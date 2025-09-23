Tekke’den değişim vakti

Teknik direktör Fatih Tekke, son haftalarda alınan sonuçlar ve sergilenen futbolun ardından harekete geçti. Ligde oynanan son üç karşılaşmada altı puan kaybeden (İki beraberlik ve bir yenilgi) Fırtına'da Fatih Tekke bu durumu masaya yatıracak. Tekke'nin analiz sonrasında oyun planında bazı revizyonlara gitmesi bekleniyor. Özellikle hücumdaki üretkenliğin artırılması ve savunmada yaşanan aksaklıkların giderilmesi için yeni çalışmalar yapılacağı öğrenildi. Ayrıca oyuncu grubunda da rotasyona gidilmesi ve farklı isimlerin şans bulması gündemde.