Spor yazarları Trabzonspor-Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Trabzonspor, Papara Park'taki maçlara Fırtına gibi başlamalı. Yani Trabzonspor gibi. Dünkü Gaziantep FK maçına adeta sahada yürüyerek başlayan bir Trabzonspor vardı. Gaziantep FK çok iyi savunma yapınca, kanatları da kapatınca, Trabzonspor ilk yarıda golü bulamadı. Fatih Tekke'nin Muçi'de bu kadar ısrar etmesini de anlayamıyorum. Çünkü dünkü maçın ilk yarısında sahada yoktu. Zaten Fatih hoca da Muçi'yi ikinci bölümde kenara aldı.
Trabzonspor'un ilk yarıda 16 şutu vardı. Sadece 3'ünde kaleyi bulabildi. Bordo-mavililerin attığı şutlar genelde Gaziantep FK savunmasından döndü. Özellikle de Tayyip Talha bu şutlarda göğsünü siper etti. Gaziantepspor ilk yarıda duran top organizasyonundan (kornerden) jeneriklik bir gol attı. Kevin Rodrigues'in golü gerçekten muazzamdı. Bordo-mavililerin de ilk yarıda Onuachu ile direkten dönen bir şutu vardı.
Fatih Tekke ikinci yarıya başlarken Muçi ve Batagov'u kenara alıp, Baniya ve Augusto'yu sahaya sürdü. Sonrasında baktı ki işler yolunda gitmiyor. İlk yarının etkisiz isimlerinden Olaigbe'yi çıkarıp, Vişça'yı oyuna aldı. Hakem Arda Kardeşler, rezalet ötesi bir maç yönetti. Temaslı oyuna hiç izin vermedi. Düdüğü sürekli ağzındaydı. Çaldı da çaldı... Trabzonspor'u oyundan düşürmek için her şeyi yaptı. Onana'nın ne kadar büyük bir kaleci olduğunu dün bir kez daha gördük. Onuachu'ya uzun menzilli öyle bir pas attı ki, Onuachu da Abena'dan sıyrılıp topu ağlara gönderdi. Onana'nın asisti, Alexvari bir pastı. Bu arada Augusto çok iyi bir hücum oyuncusu.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Trabzonspor'un ilk yarıda bu kadar etkisiz oynamasına anlam veremedim. İkinci yarıdaki etkili futbolunu ise beğendim. Özellikle Onuachu, Mustafa ve Folcarelli çok savaştı. Burak Yılmaz'ı tebrik ediyorum. Takımına müthiş bir savunma yaptırdı. Bordo-mavililer, adeta etten duvarı aşmakta zorlandı. Fatih Tekke ise ilk yarıda takımına oynattığı vasat futbolla sınıfta kaldı. Trabzonspor ikinci yarıdaki futbolu ile kazanmalıydı. Ama sadece Onuachu üzerinden oynanan futbolu rakipler çoktan çözdü Fatih hoca. Kazanmak için başka çözümler üretmek zorundasın. Yoksa işin çok zor!
REHA KAPSAL - AKIL VE DUYGULAR
Trabzonspor iç sahada maça böyle isteksiz ve coşkusuz başlamaz. Başlarsan seyircini oyunun içine sokamazsan, tribünlerde o atmosferi yaratamazsan, rakibine o baskıyı hissettiremezsen, rakibi maça ortak edersen, puan alacağına inandırırsın. Nitekim ilk yarı tam bu şekilde geçti. Risk yok, önde doğru pres yok, toplu ve topsuz hareketlik alan yaratma yok. Rakibe kaşı hücumda agresiflik ve organizasyon yoksa bu da tabii ki gol pozisyonuna girmeyi ve de üretkenliği etkiler. Nitekim bunun sonucu soyunma odasına skor olarak geride girersin. İkinci yarı bordo-mavililerin başlangıcı daha canlı ve baskılı idi. Bir de hiçbir katkı ortaya koymayan önce Muçi daha sonra Olaigbe yüklerinden kurtulmaları ne kadar doğru ise ilk 11'de başlamaları o kadar hata idi. Nitekim beraberlik golünü buldular.
Trabzonspor hücumları iki oyuncu üzerinden yürüyor, Onuachu ve Zubkov. Burada sorulması gereken birinci soru Zubkov'un vurdum duymaz hali, saha içinde gereken sorumluluğu almaması. İkincisi Onuachu gibi uzun ve güçlü bir santraforun varsa ona göre hücum setleri yaparsın. Top ayağında doğru derinlik ve genişlik vermen lazım. Sayısal üstünlükleri ve tuzakları sağ ve sol koridorlarda kurgulamalısın. Tabii ki bu hücumdaki kısırlığın ve yetersizliğin göstergesi oynanan 6 maçın bir tanesinde bile 2 gol bulamaması.
Yeni transferlerden genç oyuncuların yeterliliği tartışılır, Muçi de buna dahil. İkinci yarı oyun planlarının dışına çıkan oyuncuların daha içgüdüsel ve doğaçlama görüntüsü tabii ki doğru değil. Çünkü akıl ortadan çıkıp duygularla herkesin kendi kafasına göre oyun oynaması bir takım için çok yanlış ve tehlikelidir. Bunları Fatih hocanın iyi tahlil etmesi gerekiyor eğer kalıcı başarı ve güçlü bir oyun inşa etmek istiyorsa.
MUSTAFA ÇULCU - KAFALARI KARIŞTIRDI
Trabzonspor bölge geçişlerini iyi yaparak çok hızlı rakip kaleye geliyor. Rakibi eksik yakalıyor ama final pası kararını vermekte gecikince rakip savunmada çoğalıyor ve önlem alıyor. Sonra set oyununa dönüyorlar ancak onda da başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Duran ve yan toplarda Onuachu ile hava üstünlüğü beklentisinde başarı yoktu. Trabzonspor için tek gol beklentisi Onuachu olmamalı.
Alternatif kombinasyonlar üretilmeli. Abena sanki Onuachu ile yapışık ikiz gibi oynayınca bu üretimi engelledi. Gaziantep FK'nın oyun felsefesine baktığımızda son üç hafta da aldıkları üç galibiyetin tesadüf olmadığını görüyoruz. Dinamik ve kadife ayaklı oyunculara sahipler. Geçiş oyununu ve önde baskıyı iyi yapıyorlar. Trabzonspor ikinci yarı istekliydi galibiyeti çok aradı ama başaramadı.
Arda Kardeşler ilk yarı Trabzonspor lehine vermediği bir net faul dışında çok başarılıydı. Maçın hemen başında G.Antep Kozlowski ile penaltı bekledi. Devam kararı doğru. 50'de Trabzonspor penaltı bekledi Abena öndeydi Onuachu geçerken kendi takıldı düştü penaltı yok. Devam kararı doğru. Arda Kardeşler ikinci yarı dengesiz kararlar ve uygulamalarla kalitesini bozdu güveni sarstı tepkiler aldı.
55'de Zubkov'a faulü Kozlowski yapıyor ama faulü Gaziantepspor atıyor! Hele ki 65'de Trabzonspor'un lehine verilen faulü Augusto kurallara uygun çabuk başlattığı halde oyunda öyle bir avantajı kesti ki kabul edilemez. Penaltı gibi bir pozisyondu. Akıllara zarar çağdaş futbolun içine eden karardı. 83'de verdiği kararlar son bölümde verdiği kararlar kafaları karıştırdı. İlk yarı ile ikinci yarı arasında siyah ile beyaz kadar farklı bir Arda Kardeşler seyrettik.