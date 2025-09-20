CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor 1-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fırtına ile G. Antep puanları paylaştı

Trabzonspor 1-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fırtına ile G. Antep puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 21:59 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 22:23
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor 1-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fırtına ile G. Antep puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Konuk ekip 39. dakikada Kevin Rodrigues ile öne geçti. İkinci yarıda baskısını artıran bordo mavililer 70. dakikada Paul Onuachu ile skoru dengeledi ve karşılaşma sona erdi.

Bordo mavililer puanını 11 yaptı. Gaziantep FK ise 10 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

39. dakikada Gaziantep FK'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza sahası yayına yakın yerde bulunan Rodrigues'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan ağlarla buluştu. 0-1

45. dakikada Zubkov'un ceza sahası içine ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

57.dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ortasında ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top, kaleci Burak Bozan'da kaldı.

63.dakikada Augusto'nun kale saha içine gönderdiği topta Onuachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

70. dakikada kaleci Onana'nın uzun pasında topu önüne alan Onuachu, ceza sahası dışında kaleci Burak Bozan'ı geçip boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Onuachu'nun golünde asist Onana'dan! Devamını Oku BUNU DA OKU

86. dakikada Augusto yarı sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası içine girip, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'ın ayaklarından döndü.

90. dakikada Visca'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'da kaldı.

Ali Koç kongrede konuşturulmadı
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yedek golcü...
DİĞER
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk yuvası! Görenleri hayran bırakan o ev: "Masal gibi..."
AK Parti'den CHP'li Özel'in Başkan Erdoğan'a iftiralarına sert tepki: Tam bir siyasi cehalet örneği
Kayseri 1 puanı uzatmada kurtardı
Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho Benfica kariyerine 3 puanla başladı! Mourinho Benfica kariyerine 3 puanla başladı! 22:08
Trabzonspor ile G.Antep FK yenişemedi! Trabzonspor ile G.Antep FK yenişemedi! 21:58
M. United evinde Chelsea'yi devirdi! M. United evinde Chelsea'yi devirdi! 21:54
Erzurum 3 puanı 3 golle aldı Erzurum 3 puanı 3 golle aldı 21:16
Gol düellosunda kazanan Erokspor Gol düellosunda kazanan Erokspor 21:14
F.Bahçe Kasımpaşa maçına hazır F.Bahçe Kasımpaşa maçına hazır 21:07
Daha Eski
Kenan'lı Juventus Verona'ya takıldı Kenan'lı Juventus Verona'ya takıldı 21:04
R. Madrid Espanyol'a şans tanımadı! R. Madrid Espanyol'a şans tanımadı! 19:37
Tekke: Hem iyi oyun hem de galibiyet beklentim var! Tekke: Hem iyi oyun hem de galibiyet beklentim var! 19:29
Ali Koç kongrede konuşturulmadı Ali Koç kongrede konuşturulmadı 19:22
Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı! Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı! 18:57
Kane yıldızlaştı Bayern kazandı Kane yıldızlaştı Bayern kazandı 18:32