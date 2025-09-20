Trabzonspor 1-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fırtına ile G. Antep puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Konuk ekip 39. dakikada Kevin Rodrigues ile öne geçti. İkinci yarıda baskısını artıran bordo mavililer 70. dakikada Paul Onuachu ile skoru dengeledi ve karşılaşma sona erdi.
Bordo mavililer puanını 11 yaptı. Gaziantep FK ise 10 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
39. dakikada Gaziantep FK'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza sahası yayına yakın yerde bulunan Rodrigues'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan ağlarla buluştu. 0-1
45. dakikada Zubkov'un ceza sahası içine ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
57.dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ortasında ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top, kaleci Burak Bozan'da kaldı.
63.dakikada Augusto'nun kale saha içine gönderdiği topta Onuachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
70. dakikada kaleci Onana'nın uzun pasında topu önüne alan Onuachu, ceza sahası dışında kaleci Burak Bozan'ı geçip boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
86. dakikada Augusto yarı sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası içine girip, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'ın ayaklarından döndü.
90. dakikada Visca'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'da kaldı.