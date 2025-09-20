Nwakaeme A takımdan çıkarıldı

15 yabancı futbolcusu bulunan Trabzonspor, kadrosunu 14 yabancı kuralına uygun hale getirdi. Nwakaeme, TFF'ye bildirilen A takım kadrosundan çıkarıldı. Buna göre Nijeryalı sol kanat devre arasındaki ara transfer dönemine kadar sakatlığı geçse dahi oynayamayacak.
15 yabancı futbolcusu bulunan Trabzonspor, kadrosunu 14 yabancı kuralına uygun hale getirdi. Nwakaeme, TFF'ye bildirilen A takım kadrosundan çıkarıldı. Buna göre Nijeryalı sol kanat devre arasındaki ara transfer dönemine kadar sakatlığı geçse dahi oynayamayacak.