Ziraat Türkiye Kupası
Nwakaeme A takımdan çıkarıldı

Nwakaeme A takımdan çıkarıldı

15 yabancı futbolcusu bulunan Trabzonspor, kadrosunu 14 yabancı kuralına uygun hale getirdi. Nwakaeme, TFF'ye bildirilen A takım kadrosundan çıkarıldı. Buna göre Nijeryalı sol kanat devre arasındaki ara transfer dönemine kadar sakatlığı geçse dahi oynayamayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Nwakaeme A takımdan çıkarıldı
15 yabancı futbolcusu bulunan Trabzonspor, kadrosunu 14 yabancı kuralına uygun hale getirdi. Nwakaeme, TFF'ye bildirilen A takım kadrosundan çıkarıldı. Buna göre Nijeryalı sol kanat devre arasındaki ara transfer dönemine kadar sakatlığı geçse dahi oynayamayacak.
