Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Kralların düellosu

Kralların düellosu

Fırtına’da gol krallığı yaşayan Fatih Tekke ile G.Antep FK’nın hocası Burak Yılmaz teknik direktörlük kariyerlerinde ikinci kez karşı karşıya gelecekler

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Kralların düellosu
Bugün Papara Park, kralların taktik savaşına tanıklık edecek. Trabzonspor'un başında Fatih Tekke, Gaziantep FK'nın başında Burak Yılmaz olacak. Bu sezonki ilk yenilgisini geçen hafta F.Bahçe karşısında alan Tekke, Gaziantep FK ile çıktığı üç maçı kazanan Yılmaz'ı yenmenin planlarını yaparken; Yılmaz da Fırtına'ya karşı vereceği 4. sınavda ilk galibiyetini almanın planlarını yapıyor. Tekke, daha önce Kayseri ve Kasımpaşa ile bordo-mavililere karşı çıktığı 3 maçta da galibiyet yüzü görmeyen Burak Yılmaz'ı bir kez daha eli boş göndermek istiyor.
SON DAKİKA
