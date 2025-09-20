Kralların düellosu

Bugün Papara Park, kralların taktik savaşına tanıklık edecek. Trabzonspor'un başında Fatih Tekke, Gaziantep FK'nın başında Burak Yılmaz olacak. Bu sezonki ilk yenilgisini geçen hafta F.Bahçe karşısında alan Tekke, Gaziantep FK ile çıktığı üç maçı kazanan Yılmaz'ı yenmenin planlarını yaparken; Yılmaz da Fırtına'ya karşı vereceği 4. sınavda ilk galibiyetini almanın planlarını yapıyor. Tekke, daha önce Kayseri ve Kasımpaşa ile bordo-mavililere karşı çıktığı 3 maçta da galibiyet yüzü görmeyen Burak Yılmaz'ı bir kez daha eli boş göndermek istiyor.