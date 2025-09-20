Gözler Onuachu’da

Trabzonspor'un bugünkü Gaziantep FK mücadelesinde gol bakımından en güvendiği isim Paul Onuachu. Trabzonspor'da 2023- 24'te gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklerle çıktığı ilk 5 maçta 2 kez fileleri sarstı. Karadeniz devinin ilk hafta evinde Kocaelispor'u 1-0 yendiği, dördüncü haftada ise yine sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda birer gol kaydeden Onuachu, ilk 5 haftada atılan 4 golün 2'sini kaydetti. Onuachu, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giydiği bordo-mavililerde, ligde 21 maçta 15 golle takımının en skorer oyuncusu olmuştu.

FIRTINA'NIN KOZU

Onuachu ayrıca Trabzonspor'un Gaziantep FK'ye karşı oynadığı son maçlarda öne çıkan isim oldu. Bordo-mavililerin kırmızı-siyahlılara karşı Süper Lig'de kaydettiği son 7 golün 4'ünde 2.01 boyundaki forvetin katkısı bulunuyor. 31 yaşındaki yıldız bu süreçte 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Bordo mavili takımın teknik ekibi, Gaziantep karşısında da Onuachu'nun hücumdaki etkinliğine güveniyor. Süper Lig'in ilk 4 haftasında 4 gol kaydeden Trabzonspor'da Onuachu, 2 gol ile skora en çok katkı veren isim oldu. Nijeryalı forveti birer golle Augusto ve Savic, takip etti. Taraftar da bugün yine dev forvetten fileleri sarsmasını bekliyor.

30 MAÇTA 19 GOL ATTI

Onuachu, Trabzonspor formasıyla 30 resmi karşılaşmada 19 gole imza attı. 2023-24 sezonunda ligde 21 maçta 15, Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırıp takımının en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlayan Nijeryalı forvet, bu sezon da 5 maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.