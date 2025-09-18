CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Gaziantep FK çalışmalarını sürdürdü

Trabzonspor Gaziantep FK çalışmalarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk edeceği Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 17:46
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Gaziantep FK çalışmalarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Nwakaeme ile Cihan Çanak katılmadı. Bouchouari ise takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Pina da antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

REKLAM - Türk Telekom
Giresunspor-52 Orduspor FK | CANLI
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı Hande Erçel yeni rolünü anlattı: "Epik bir aşk hikayesi"
Bahçeli'den ABD-İsrail'e karşı "Türkiye-Rusya-Çin ittifakı" önerisi! Netanyahu'ya sert daldı: Kudüs namustur kaderine terk etmeyeceğiz
Yapay zeka tahmin etti! Süper Lig şampiyonu...
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
12 Dev Adam'dan büyük sıçrama 12 Dev Adam'dan büyük sıçrama 17:19
Albayrak Frankfurt-Galatasaray maçını izlemeye gitti Albayrak Frankfurt-Galatasaray maçını izlemeye gitti 17:09
Yapay zeka tahmin etti! Süper Lig şampiyonu... Yapay zeka tahmin etti! Süper Lig şampiyonu... 16:50
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 16:42
Antalyaspor'un yeni isimleri! Antalyaspor'un yeni isimleri! 16:10
Beşiktaş'tan Serkan Reçber için açıklama! Beşiktaş'tan Serkan Reçber için açıklama! 15:21
Daha Eski
Onana: F.Bahçe maçı... Onana: F.Bahçe maçı... 15:13
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 15:10
TFF'den Fenerbahçe'ye flaş cevap! TFF'den Fenerbahçe'ye flaş cevap! 14:54
Eintracht Frankfurt-G.Saray maçı öncesi son notlar! Eintracht Frankfurt-G.Saray maçı öncesi son notlar! 14:46
Manchester City-Napoli maçı detayları! Manchester City-Napoli maçı detayları! 13:52
Arda Güler için servet önerdiler! 150 milyon Euro... Arda Güler için servet önerdiler! 150 milyon Euro... 13:51