Tekke siftah peşinde

Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk kez büyük bir maçta galibiyet almanın mücadelesini verecek. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısında ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir olmak üzere oynadığı 3 maçı kazanamadı. Karadeniz devi Fenerbahçe'ye 4-1 kaybederek ilk büyük sınavında başarılı olamadı. Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile geçen sezon 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3-0 mağlup oldu. Trabzonspor, Tekke ile büyük maçlarda sadece 1 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

İKİ YENİLGİSİ DE DERBİLERDE

Fatih Tekke, Trabzonspor'da şu ana kadar ligde 2 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı. Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı ile 15 lig maçına çıkarken, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu periyotta 29 puan toplayıp 1.93 puan ortalaması yakaladı. Fırtına, Tekke ile Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 yenildi