Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Kadrosuna 8 futbolcu kattı

Kadrosuna 8 futbolcu kattı

Fırtına yeni transferleri için 29 milyon euro (1 milyon 148 milyon 228 bin TL) harcama yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 06:51
Kadrosuna 8 futbolcu kattı

Fırtına yeni transferleri için 29 milyon euro (1 milyon 148 milyon 228 bin TL) harcama yaptı. Bu dönemde gelen oyuncuların yıllık maliyeti ise 12 milyon 760 bin euro (619 milyon 623 bin TL). Onuachu 5 milyon 670 bin euro, Oula 5 milyon 500 bin euro, Augusto 5 milyon euro, Olaigbe 5 milyon euro, Bouchouari 4 milyon euro, Pina 3 milyon euro, Muçi (Kiralama bedeli) 1 milyon euro, Onana (kiralık) 5 milyon 260 bin dolar.

16 FUTBOLCUYU GÖNDERDİ

Kulübün bu dönem bonservis bedeli alarak, kiralık ve serbest bırakarak gönderdiği oyuncu sayısı 16. Fırtına, giden oyunculardan 40 milyon euro'yu aşan bir gelir elde etti. Gelirin yüzde 90'lık kısmı ise Uğurcan Çakır'ın satılmasıyla geldi.

