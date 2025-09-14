CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Büyük hasret bitmeli

Büyük hasret bitmeli

Trabzonspor, bugün Fenerbahçe'yi yenerek 680 günlük derbi galibiyet hasretini bitirmeyi hedefliyor. Fırtına, son galibiyetini yine sarı lacivertli takıma karşı elde etmişti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 06:51
Büyük hasret bitmeli

Süper Lig'de bugün Fenerbahçe ile mücadele edecek Trabzonspor, 680 gün sonra "İstanbul'un 3 büyükleri" karşısında kazanmaya çalışacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı 3-2 yenerek alan Karadeniz devi, 3 rakibine karşı daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı. Fırtına'nın son 9 lig derbisindeki performansı, 8 yenilgi, 1 beraberlik oldu. Bordo mavililer, Fenerbahçe karşısında son galibiyetini Abdullah Avcı ile 2023-24'ün 11. haftasında İstanbul'da 3-2'lik skorla aldı. Fırtına, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile ezeli rakipleri karşısında kazanamadı.

SON 9 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 2023-24 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, kendi evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavililer, geçen sezon ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, kendi evinde sarı-kırmızılı takıma 2-0 kaybetti.

İKİ KUPA FİNALİ KAYBETTİ

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Süper Lig'de 9 maçtır yenemeyen Trabzonspor, bu süreçte söz konusu rakiplerine 2 kez de Ziraat Türkiye Kupası finali kaybetti. Bordo-mavililer, 2023- 24 sezonunda Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi. Trabzonspor, söz konusu rakiplerine karşı oynadığı son 11 karşılaşmada 10 yenilgi, 1 beraberlik performans ortaya koydu.

