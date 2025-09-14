Büyük hasret bitmeli

Süper Lig'de bugün Fenerbahçe ile mücadele edecek Trabzonspor, 680 gün sonra "İstanbul'un 3 büyükleri" karşısında kazanmaya çalışacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı 3-2 yenerek alan Karadeniz devi, 3 rakibine karşı daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı. Fırtına'nın son 9 lig derbisindeki performansı, 8 yenilgi, 1 beraberlik oldu. Bordo mavililer, Fenerbahçe karşısında son galibiyetini Abdullah Avcı ile 2023-24'ün 11. haftasında İstanbul'da 3-2'lik skorla aldı. Fırtına, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile ezeli rakipleri karşısında kazanamadı.

SON 9 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 2023-24 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, kendi evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavililer, geçen sezon ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, kendi evinde sarı-kırmızılı takıma 2-0 kaybetti.

İKİ KUPA FİNALİ KAYBETTİ

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Süper Lig'de 9 maçtır yenemeyen Trabzonspor, bu süreçte söz konusu rakiplerine 2 kez de Ziraat Türkiye Kupası finali kaybetti. Bordo-mavililer, 2023- 24 sezonunda Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi. Trabzonspor, söz konusu rakiplerine karşı oynadığı son 11 karşılaşmada 10 yenilgi, 1 beraberlik performans ortaya koydu.