Doğan ile 30. yabancı

Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 30 yabancı oyuncu transfer edildi. Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Olulai, Bouchouari, Muçi ve Onana kadroya dahil edild

Bordo mavili kulübün Andre Onana transferini duyurduğu video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. TikTok'ta yayınlanan video 8.6 milyon izlenme alırken, 585 bin kişi tarafından beğenildi. Instagram'da paylaşılan video ise 19.7 milyon görüntülenmeye ulaşarak 736 bin beğeni topladı. Bu iki video, bordo-mavili kulübün İnstagram ve TikTok hesaplarında en çok izlenen ve en çok beğenilen içerikleri oldu.