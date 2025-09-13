CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Doğan ile 30. yabancı

Doğan ile 30. yabancı

Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 30 yabancı oyuncu transfer edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Doğan ile 30. yabancı

Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 30 yabancı oyuncu transfer edildi. Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Olulai, Bouchouari, Muçi ve Onana kadroya dahil edild

Bordo mavili kulübün Andre Onana transferini duyurduğu video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. TikTok'ta yayınlanan video 8.6 milyon izlenme alırken, 585 bin kişi tarafından beğenildi. Instagram'da paylaşılan video ise 19.7 milyon görüntülenmeye ulaşarak 736 bin beğeni topladı. Bu iki video, bordo-mavili kulübün İnstagram ve TikTok hesaplarında en çok izlenen ve en çok beğenilen içerikleri oldu.ART 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 30 yabancı oyuncu transfer edildi.

