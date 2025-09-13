CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Derbi adamı Onuachu

Derbi adamı Onuachu

Yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak Trabzonspor’un gol yollarında en güvendiği isim Paul Onuachu. Nijeryalı forvet, derbi maçları boş geçmiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 06:51


Karadeniz devinde 2023-24 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklerle çıktığı ilk 4 maçında attığı 2 gol ile takımında en skorer başlangıcı yapan isim oldu. Ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz devi, eski golcüsüyle güldü. Southampton'dan 2023-24'te kiralık olarak kadroya katıldıktan sonra geri döndüğü İngiliz kulübünden bu kez bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı forvet, 445 gün sonra takımında rakip fileleri havalandırdı. 2.01 boyundaki yıldız, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada da takımının golünü kaydeden isim oldu.

DÖRT PUANLIK KATKI

Ligin ilk 4 haftasında 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, Onuachu'nun gol attığı karşılaşmalarda 4 puan elde etti. Bordo-mavililer, Kocaelispor'u sahasında 1-0 yenerken Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılamalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, hanesine 4 puan yazdırdı.

EN SKORER FUTBOLCU

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 4 gol kaydeden Trabzonspor'da Onuachu, 2 gol ile skora en çok katkı veren isim oldu. Nijeryalı forveti birer golle Augusto ve Savic, takip etti.

29 MAÇTA 19 GOL ATTI

Onuachu, Trabzonspor formasıyla 29 resmi karşılaşmada 19 gole imza attı. 2023-24 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırıp takımının en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlayan Onuachu, bu sezon da 4 maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.

FENER VE BEŞİKTAŞ'A ATTI

Onuachu, ilk sezonunda üç büyük rakipleri karşısında oynanan maçlarda da gol katkısı yaptı. Nijeryalı, 2023-24'te Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği karşılaşmalarda 1'er gol kaydetti. Bordo-mavili takımın golcüsü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Beşiktaş'a 3-2 yenildiği karşılaşmada da 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

