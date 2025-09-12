Kalede Manchester derbisi

Süper Lig'de 5. haftada oynanacak Fenerbahce- Trabzonspor derbisinde ilginc bir durum yaşanacak. 14 Eylul akşamı Kadıkoy'deki dev macta iki takımın kalesinde Manchester takımlarının 1 numaraları olacak. Trabzonspor'un Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana ve Fenerbahce'nin Manchester City'den transfer ettiği Ederson, hocalarından şans bulmaları halinde derbide kaleyi koruyacak. İki kaleci geride bıraktığımız son 2 sezonda İngiltere Premier Lig'de Manchester United-Manchester City derbilerinde takımlarının 1 numarası olarak sahaya cıkmıştı.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER