Ampute Milli Takımı’ndan ziyaret

Ampute Milli Futbol Takımı teknik heyet ve futbolcuları Trabzonspor'un antrenmanını ziyaret etti. 11–15 Eylul arasında Trabzon'da duzenlenecek Uluslar Ligi'nde mucadele edecek Ampute Futbol Milli Takımımızın teknik heyeti ve oyuncuları, bordo-mavililerle bir araya geldi. Fatih Tekke, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ampute Milli Takımımıza Uluslar Ligi'nde başarı dileklerini iletti.