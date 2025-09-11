CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un yeni transferi Andre Onana şehre ayak bastı! İşte o anlar

Trabzonspor'un yeni transferi Andre Onana şehre ayak bastı! İşte o anlar

Trabzonspor'un yeni transferi Andre Onana, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini bordo-mavili ekibin futbolcusu yapacak imzayı atmak için şehre geldi. İşte o anlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 13:42 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 17:07
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'un yeni transferi Andre Onana şehre ayak bastı! İşte o anlar

Trabzonspor, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo mavililer, Manchester United'ın dünyaca ünlü file bekçisi Andre Onana'yı 1 yıllığına kiralayarak kalesini güvence altına aldı. Öte yandan Onana, ailesiyle birlikte şehre geldi.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci transferinde dünyaca ünlü bir ismi renklerine bağladı. Bordo mavililer, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki kaleci, sağlık kontrolleri ve imza için ailesiyle birlikte şehre geldi. Kamerunlu kaleci Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

ANDRE ONANA KİMDİR?

Andre Onana, 2 Nisan 1996 yılında Nkol Ngok'ta dünyaya gelmiştir. Kaleci pozisyonunda görev yapan futbolcu aynı zamanda Kamerun Milli Takımı'nda forma giymektedir.

Fırtına'ya Onana müjdesi! F.Bahçe maçında... Devamını Oku BUNU DA OKU

F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Osimhen, Okan Buruk ile görüştü! Şampiyonlar Ligi için büyük fedakarlık…
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Siyonist hesapların Türkiye'yi hedef almasına tepki: Düşmanlık edene yanıt verilir
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı
F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa'da ayrılık Kasımpaşa'da ayrılık 16:07
F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! 16:04
Busenaz Sürmeneli'den eleştirilere yanıt Busenaz Sürmeneli'den eleştirilere yanıt 15:58
Süper Lig ekiplerinden "Nefret Yok! Futbol Var!" paylaşımı! Süper Lig ekiplerinden "Nefret Yok! Futbol Var!" paylaşımı! 15:26
Chelsea kulübüne şok suçlama! Chelsea kulübüne şok suçlama! 15:19
Ronaldinho'nun oğlu Mendes Hull City'de! Ronaldinho'nun oğlu Mendes Hull City'de! 15:07
Daha Eski
Milliler Avrupa A Ligi'nde kalmayı garantiledi Milliler Avrupa A Ligi'nde kalmayı garantiledi 15:03
G.Saray'ın Eyüpspor mesaisi sürüyor G.Saray'ın Eyüpspor mesaisi sürüyor 14:23
Hamza Akman'ın yeni takımı belli oldu! Hamza Akman'ın yeni takımı belli oldu! 13:50
Trabzonspor'un yeni transferi şehre ayak bastı! Trabzonspor'un yeni transferi şehre ayak bastı! 13:42
F.Bahçe-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı! F.Bahçe-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı! 13:03
Eyüpspor Mateusz Legowski'yi kadrosuna kattı Eyüpspor Mateusz Legowski'yi kadrosuna kattı 12:46