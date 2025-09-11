Trabzonspor'un yeni transferi Andre Onana şehre ayak bastı! İşte o anlar

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo mavililer, Manchester United'ın dünyaca ünlü file bekçisi Andre Onana'yı 1 yıllığına kiralayarak kalesini güvence altına aldı. Öte yandan Onana, ailesiyle birlikte şehre geldi.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci transferinde dünyaca ünlü bir ismi renklerine bağladı. Bordo mavililer, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki kaleci, sağlık kontrolleri ve imza için ailesiyle birlikte şehre geldi. Kamerunlu kaleci Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

ANDRE ONANA KİMDİR?

Andre Onana, 2 Nisan 1996 yılında Nkol Ngok'ta dünyaya gelmiştir. Kaleci pozisyonunda görev yapan futbolcu aynı zamanda Kamerun Milli Takımı'nda forma giymektedir.