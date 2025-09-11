Trabzonspor'un yeni transferi Andre Onana şehre ayak bastı! İşte ilk sözleri

Trabzonspor, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo mavililer, Manchester United'ın dünyaca ünlü file bekçisi Andre Onana'yı 1 yıllığına kiralayarak kalesini güvence altına aldı. Öte yandan Onana, ailesiyle birlikte şehre geldi.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci transferinde dünyaca ünlü bir ismi renklerine bağladı. Bordo mavililer, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki kaleci, sağlık kontrolleri ve imza için ailesiyle birlikte şehre geldi. Kamerunlu kaleci Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı.

İŞTE ONANA'NIN İLK SÖZLERİ👇🏼

Gelmeden önce konuştuğum kişiler oldu. Lig ve Trabzonspor hakkında güzel şeyler söylediler. Trabzonspor'da olmaktan çok mutluyum. Yeni bir projeye başlıyorum. Yeni bir maceraya başlıyorum. İnsanların sevgisini hissetmek benim için çok önemli bir duygu. Fenerbahçe maçına da hazırım.

İŞTE İLK ANDRE ONANA'NIN İLK GÖRÜNTÜLERİ

ANDRE ONANA KİMDİR?

Andre Onana, 2 Nisan 1996 yılında Nkol Ngok'ta dünyaya gelmiştir. Kaleci pozisyonunda görev yapan futbolcu aynı zamanda Kamerun Milli Takımı'nda forma giymektedir.