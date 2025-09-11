CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'da Taha Şahin sesleri! Transfer pazarlığı sürüyor

Transferin son saatlerinde harekete geçen Trabzonspor, fırsat transferi için kolları sıvadı. Wagner Pina'nın sakatlığının ardından sağ bek arayışına başlayan bordo mavililer, Çaykur Rizespor'un oyuncusu Taha Şahin için harekete geçti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 10:42
Transferde son iki güne girilirken Trabzonspor eksiklerini gidermek için çalışmalarına hız verdi. Wagner Pina'nın sakatlığının ardından sağ bek arayışına başlayan Fırtına, Çaykur Rizespor'un oyuncusu Taha Şahin'i listesine dahil etti.

Sabah'ta yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu için yeşil mavililerin 2.5 milyon Euro bonservis talebinde bulunduğu, Trabzonspor yönetiminin ise bu rakamı aşağı çekmek adına pazarlık yaptığı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin de çok beğendiği Taha için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Çaykur Rizespor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan genç oyuncu bu sezon 3 maçta görev aldı.

