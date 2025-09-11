Trabzonspor'da Taha Şahin sesleri! Transfer pazarlığı sürüyor

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transferde son iki güne girilirken Trabzonspor eksiklerini gidermek için çalışmalarına hız verdi. Wagner Pina'nın sakatlığının ardından sağ bek arayışına başlayan Fırtına, Çaykur Rizespor'un oyuncusu Taha Şahin'i listesine dahil etti.

Sabah'ta yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu için yeşil mavililerin 2.5 milyon Euro bonservis talebinde bulunduğu, Trabzonspor yönetiminin ise bu rakamı aşağı çekmek adına pazarlık yaptığı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin de çok beğendiği Taha için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Çaykur Rizespor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan genç oyuncu bu sezon 3 maçta görev aldı.