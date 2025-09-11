Trabzonspor doğru karar

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ayrılığı sonrasında Manchester United forması giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna katıyor. Bugün Trabzon'a gelmesi beklenen ünlü kalecinin transferi hakkında Kamerun futbolunun efsane ismi Geremi Nijtap değerlendirmede bulundu. Carrefoot'ta yer alan açıklamasında Geremi, "Andre seviyesindeki bir oyuncu için en önemli şey oyun süresidir. United'da işler onun için iyi gitmedi ancak bu onun en iyilerden biri olmadığı anlamına gelmiyor. Trabzonspor'a gitmek iyi bir fikir çünkü her hafta sahada olacak ve her şeyden çok ihtiyacı olan şey bu. Oynadıkça öz güven ve ritim kazanacaktır" dedi. Türkiye'de eşsiz bir atmosfer olduğunun altını çizen eski futbolcu, "Türkiye yeniden yapılanmak için harika bir yer. Taraftarlar tutkulu, Trabzonspor kupaları hedefliyor. Andre'nin herkese gerçek seviyesini hatırlatması için mükemmel bir zaman" ifadesini kullandı.

LİSANSI YETİŞECEK

29 yaşındaki eldivenin pazar günü Fenerbahçe derbisinde sahada olması halinde, bu transfer Karadeniz devi adına sezonun en flaş hamlelerinden biri olacak. Onana'nın tecrübesi, ayak hakimiyeti ve büyük maçlardaki performansları göz önüne alındığında, Trabzonspor'un kalede büyük bir güvenceye sahip olacağı yorumları yapılıyor.

TARİHE GEÇECEK

Fırtına, Manchester United forması giyen Andre Onana'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. 25 milyon euro piyasa değerine sahip olan 29 yaşındaki Kamerunlu kalecinin transferin resmiyet kazanması halinde Süper Lig tarihinin en değerli kalecisi ve Trabzonspor tarihinin en yüksek piyasa değerine sahip futbolcusu olacak.