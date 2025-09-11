CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor doğru karar

Trabzonspor doğru karar

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ayrılığı sonrasında Manchester United forması giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor doğru karar

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ayrılığı sonrasında Manchester United forması giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna katıyor. Bugün Trabzon'a gelmesi beklenen ünlü kalecinin transferi hakkında Kamerun futbolunun efsane ismi Geremi Nijtap değerlendirmede bulundu. Carrefoot'ta yer alan açıklamasında Geremi, "Andre seviyesindeki bir oyuncu için en önemli şey oyun süresidir. United'da işler onun için iyi gitmedi ancak bu onun en iyilerden biri olmadığı anlamına gelmiyor. Trabzonspor'a gitmek iyi bir fikir çünkü her hafta sahada olacak ve her şeyden çok ihtiyacı olan şey bu. Oynadıkça öz güven ve ritim kazanacaktır" dedi. Türkiye'de eşsiz bir atmosfer olduğunun altını çizen eski futbolcu, "Türkiye yeniden yapılanmak için harika bir yer. Taraftarlar tutkulu, Trabzonspor kupaları hedefliyor. Andre'nin herkese gerçek seviyesini hatırlatması için mükemmel bir zaman" ifadesini kullandı.

LİSANSI YETİŞECEK

29 yaşındaki eldivenin pazar günü Fenerbahçe derbisinde sahada olması halinde, bu transfer Karadeniz devi adına sezonun en flaş hamlelerinden biri olacak. Onana'nın tecrübesi, ayak hakimiyeti ve büyük maçlardaki performansları göz önüne alındığında, Trabzonspor'un kalede büyük bir güvenceye sahip olacağı yorumları yapılıyor.

TARİHE GEÇECEK

Fırtına, Manchester United forması giyen Andre Onana'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. 25 milyon euro piyasa değerine sahip olan 29 yaşındaki Kamerunlu kalecinin transferin resmiyet kazanması halinde Süper Lig tarihinin en değerli kalecisi ve Trabzonspor tarihinin en yüksek piyasa değerine sahip futbolcusu olacak.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'de gündemi sarsacak iddia!
DİĞER
Osimhen, Okan Buruk ile görüştü! Şampiyonlar Ligi için büyük fedakarlık…
Can Holding'in Habertürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu!
G.Saray'da flaş gelişme! Yunus Akgün...
F.Bahçe'de 2 ayrılık birden! Tedesco hızlı başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! 00:17
Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket! Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket! 00:17
Fatih Terim için milli takım iddiası! Fatih Terim için milli takım iddiası! 00:17
Beşiktaş o isimle nikah tazeledi! Beşiktaş o isimle nikah tazeledi! 00:17
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! 00:17
Tedesco ile ilgili bilinmeyen gerçek! Tedesco ile ilgili bilinmeyen gerçek! 00:16
Daha Eski
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Diatta kapışması! Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Diatta kapışması! 00:16
Yeni transferler Trabzonspor maçında oynayacak mı? Yeni transferler Trabzonspor maçında oynayacak mı? 00:16
Osimhen'den G.Saray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi... Osimhen'den G.Saray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi... 00:16
Süper Lig ekibinden Ahmed Kutucu'ya transfer teklifi! Süper Lig ekibinden Ahmed Kutucu'ya transfer teklifi! 00:16
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 00:16
İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı? İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı? 00:16