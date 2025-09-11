CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Onana Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor! İşte ilk görüntüleri

Trabzonspor'un yeni transferi Andre Onana, Türkiye'ye geliyor. İşte Kamerunlu eldivenin ilk görüntüleri...

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 13:42 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 13:43
Trabzonspor'un yeni transferi Andre Onana, Türkiye'ye geliyor.

İşte Kamerunlu eldivenin ilk görüntüleri...

Andre Onana'yı Manchester United kulübü 2023 yılında 50.2 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Senne Lammens transferi sonrasında kaleyi kaptıran Kamerunlu eldivenin bir yıl opsiyon hariç 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri ise 25 milyon euro. Bordo mavililerin Onana'ya yıllık 4 milyon euro civarında maaş ödeyeceği öne sürülüyor. Kiralama bedeli olmadığı için bu fiyatın makul edildiği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin tecrübeli eldiveni, pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe derbisinde oynatmak istediği belirtildi.

