Ziraat Türkiye Kupası
Yeni adresi belli oldu! Trabzonspor'un transfer gündemindeydi

Yeni adresi belli oldu! Trabzonspor'un transfer gündemindeydi

Trabzonspor'un transfer gündeminde olduğu iddia edilen isimlerden Josh Brownhill hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz futbolcunun yeni takımı için sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... (TS SPOR HABERİ)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 10:27
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yeni adresi belli oldu! Trabzonspor'un transfer gündemindeydi

Trabzonspor'da transfer döneminin bitmesine günler kala önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı. Öte yandan Trabzonspor'un transfer gündeminde olduğuna dair haberlerin daha önce basında yer aldığı Josh Brownhill hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 5 sezon boyunca formasını giydiği ve takım kaptanlığını üstlendiği Burnley'den sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte ayrılan Brownhill'in, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab için sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Shabab, önümüzdeki 24 saat içerisinde AC Milan'dan Yacine Adli ile birlikte İngiliz futbolcuyu da kadrosuna kattığını açıklayacak.

İŞTE O HABER

Son Dakika
Tedesco için flaş sözler! "Zeki bir insan ama..." 09:28
Forvette kim oynayacak? 3 aday var 09:27
F.Bahçe'de 2 ayrılık birden! Tedesco hızlı başladı 09:27
Domenico Tedesco kimdir? 09:19
G.Saray'dan ligi sallayacak transfer! 09:02
Galatasaray dinamo için teklifini yaptı! 00:57
Beşiktaş'a Sambacı sol kanat! 00:43
Beşiktaş'a Sambacı sol kanat! 00:41
Tedesco, F.Bahçe için İstanbul'da! 00:23
Beşiktaş'a sakatlık şoku! 00:23
F.Bahçe'den zorunlu transfer! 3 gün içinde iş bitecek 00:23
İsmail Kartal: F.Bahçemizin bir evladı olarak... 00:23