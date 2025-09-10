Yeni adresi belli oldu! Trabzonspor'un transfer gündemindeydi

Trabzonspor'da transfer döneminin bitmesine günler kala önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı. Öte yandan Trabzonspor'un transfer gündeminde olduğuna dair haberlerin daha önce basında yer aldığı Josh Brownhill hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 5 sezon boyunca formasını giydiği ve takım kaptanlığını üstlendiği Burnley'den sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte ayrılan Brownhill'in, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab için sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Shabab, önümüzdeki 24 saat içerisinde AC Milan'dan Yacine Adli ile birlikte İngiliz futbolcuyu da kadrosuna kattığını açıklayacak.

