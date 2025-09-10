Sterling ısrarı

Transferin son günleri için artık geri sayıma geçilirken, Trabzonspor'da yıldız transferi operasyonları bitmiyor... Manchester United'ın kalecisi Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna katacak olan bordo-mavililer, hücuma da bir dünya markası getirmek istiyor. Alınan bilgiye göre İngiltere'de Onana transferini bitiren Karadeniz devinin şimdi hedefinin ise Chelsea'den Raheem Sterling olduğu iddia edildi. 30 yaşındaki sağ kanat için Maviler'e kiralama teklifi yapılırken diğer yandan oyuncu cephesiyle de görüşülüyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Sterling'in kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezonu Arsenal'de kiralık olarak geçiren 1.70 boyundaki futbolcu, 28 maça çıktı ve 1 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. İngiliz futbolcu sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve forvette de görev yapabilmesi ile dikkat çekiyor. 2019'da market değeri 160 milyon euro olan Sterling için bordo mavililerin ısrarlı olduğu dile getirildi.