Fırtına'nın 680 gün hesabı

Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek Trabzonspor, 680 gün sonra "İstanbul'un 3 büyükleri" karşısında kazanmaya çalışacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarılacivertli takımı deplasmanda 3-2 yenerek alan Karadeniz devi, 3 rakibine karşı daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı. Bordo-mavili takımın söz konusu rakipleriyle son 9 lig müsabakasındaki performansı, 8 yenilgi, 1 beraberlik oldu. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde alan bordo-mavililer, Avcı ile 2023- 24'ün 11. haftasında İstanbul'da Kanarya'yı 3-2 yendi. Fırtına, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke teknik direktörlüğünde ezeli rakiplerini yenemedi.

SON 9 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 2023-24 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, kendi evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavililer, geçen sezon ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, kendi evinde sarı-kırmızılı takıma 2-0 kaybetti.

KUPADA DA 2 FİNAL KAYBETTİ

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Süper Lig'de 9 maçtır yenemeyen Trabzonspor, bu süreçte söz konusu rakiplerine 2 kez de Ziraat Türkiye Kupası finali kaybetti. Bordomavililer, 2023-24 sezonunda Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi. Trabzonspor, söz konusu rakip-lerine karşı oynadığı son 11 karşılaşmada 10 yenilgi, 1 beraberlik performans ortaya koydu.

TEKKE İLK DERBİ GALİBİYETİ İÇİN PLAN YAPIYOR

Fatih Tekke, henüz derbi galibiyeti yaşamadı. Geçtiğimiz sezon ligin 28. haftasında göreve başlayan genç teknik adam, Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 mağlup olmuş, Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray'a 3-0 kaybetmişti. Tekke, bu kez Kadıköy'den 3 puanla dönerek kariyerindeki ilk derbi galibiyetini istiyor.