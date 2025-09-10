CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fırtına'nın 680 gün hesabı

Fırtına'nın 680 gün hesabı

Trabzonspor, pazar günü Fenerbahçe’yi yenerek 680 günlük derbi galibiyet hasretini bitirmeyi hedefliyor. Fırtına, son galibiyetini Fener’e karşı almıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
Fırtına'nın 680 gün hesabı

Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek Trabzonspor, 680 gün sonra "İstanbul'un 3 büyükleri" karşısında kazanmaya çalışacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarılacivertli takımı deplasmanda 3-2 yenerek alan Karadeniz devi, 3 rakibine karşı daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı. Bordo-mavili takımın söz konusu rakipleriyle son 9 lig müsabakasındaki performansı, 8 yenilgi, 1 beraberlik oldu. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde alan bordo-mavililer, Avcı ile 2023- 24'ün 11. haftasında İstanbul'da Kanarya'yı 3-2 yendi. Fırtına, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke teknik direktörlüğünde ezeli rakiplerini yenemedi.

SON 9 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 2023-24 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, kendi evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavililer, geçen sezon ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, kendi evinde sarı-kırmızılı takıma 2-0 kaybetti.

KUPADA DA 2 FİNAL KAYBETTİ

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Süper Lig'de 9 maçtır yenemeyen Trabzonspor, bu süreçte söz konusu rakiplerine 2 kez de Ziraat Türkiye Kupası finali kaybetti. Bordomavililer, 2023-24 sezonunda Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi. Trabzonspor, söz konusu rakip-lerine karşı oynadığı son 11 karşılaşmada 10 yenilgi, 1 beraberlik performans ortaya koydu.

TEKKE İLK DERBİ GALİBİYETİ İÇİN PLAN YAPIYOR

Fatih Tekke, henüz derbi galibiyeti yaşamadı. Geçtiğimiz sezon ligin 28. haftasında göreve başlayan genç teknik adam, Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 mağlup olmuş, Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray'a 3-0 kaybetmişti. Tekke, bu kez Kadıköy'den 3 puanla dönerek kariyerindeki ilk derbi galibiyetini istiyor.

