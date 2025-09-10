Derbide kalede

Uğurcan Çakır'ı 33 milyon euro karşılığında Galatasaray'a gönderen Fırtına, Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. 29 yaşındaki Kamerunlu için Trabzonspor herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmazken, deneyimli file bekçisi sezon sonunda Manchester United'a geri dönecek. Onana'nın yarın Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Fatih Tekke'nin görev vermesi durumunda Kamerunlu kaleci pazar günü Kadıköy'de oynanacak FenerbahçeTrabzonspor derbisinde sahada olacak