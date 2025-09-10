CANLI SKOR ANA SAYFA
Derbide kalede

Derbide kalede

Trabzonspor’un Manchester United’dan bir seneliğine kiraladığı kaleci Onana’nın yarın gelmesi ve pazar günü Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
Derbide kalede
Uğurcan Çakır'ı 33 milyon euro karşılığında Galatasaray'a gönderen Fırtına, Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. 29 yaşındaki Kamerunlu için Trabzonspor herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmazken, deneyimli file bekçisi sezon sonunda Manchester United'a geri dönecek. Onana'nın yarın Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Fatih Tekke'nin görev vermesi durumunda Kamerunlu kaleci pazar günü Kadıköy'de oynanacak FenerbahçeTrabzonspor derbisinde sahada olacak
