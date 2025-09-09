Fatih Tekke ilk peşinde

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fatih Tekke, pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu karşılaşmaya hazırlanıyor. Tekke'nin aklı bu derbide. Bordo mavili hoca, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe karşısında oynadığı 6 lig maçında 3 beraberlik aldı ve 3 kez kaybetti.

Sarı-lacivertli takım karşısında teknik adam olarak galibiyet elde edemeyen Tekke, ilk galibiyetini alma planları yapıyor.

GEÇEN YIL 4-1 KAYBETTİ

Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'ye bordo-mavili takımın başında 4-1 mağlup olan Tekke, 2022-23'te İstanbulspor'un başında 31 haftada rakibi ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldırmıştı. 2023- 2024'te ise bu kez Antalyaspor'un başında Kadıköy'de rakibi ile 2-2 berabere kalarak yine şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldırmıştı.