Fatih Tekke ilk peşinde

Fatih Tekke ilk peşinde

Fenerbahçe’yi Kadıköy’de ilk kez devirmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 06:51
Fatih Tekke ilk peşinde

Fatih Tekke, pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu karşılaşmaya hazırlanıyor. Tekke'nin aklı bu derbide. Bordo mavili hoca, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe karşısında oynadığı 6 lig maçında 3 beraberlik aldı ve 3 kez kaybetti.

Sarı-lacivertli takım karşısında teknik adam olarak galibiyet elde edemeyen Tekke, ilk galibiyetini alma planları yapıyor.

GEÇEN YIL 4-1 KAYBETTİ

Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'ye bordo-mavili takımın başında 4-1 mağlup olan Tekke, 2022-23'te İstanbulspor'un başında 31 haftada rakibi ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldırmıştı. 2023- 2024'te ise bu kez Antalyaspor'un başında Kadıköy'de rakibi ile 2-2 berabere kalarak yine şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldırmıştı.

