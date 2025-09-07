CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor Gökhan Sazdağı transferi için harekete geçti!

Trabzonspor Gökhan Sazdağı transferi için harekete geçti!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Kadroyu güçlendirme çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da yeni transfer Wagner Pina'nın sakatlığı sonrası Türk sağ bekin transferi için harekete geçildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Gökhan Sazdağı transferi için harekete geçti!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sağ bek takviyesi için hareketlilik sürüyor. Yeni transfer Wagner Pina'nın Samsunspor maçında sakatlanması sonrası rotasını bu bölgeye transfer için çeviren Fırtına, 30 yaşındaki sağ bek Gökhan Sazdağı'nı tekrar gündemine aldı.

Trabzonspor'da oynamak istediği bilinen oyuncu için hamle yapmak isteyen yönetim, adalesinde yırtık tespit edilen Pina'nın yerine en güçlü adayı Gökhan Sazdağı olarak görüyor.

PERFORMANSI

Kayserispor formasıyla bu sezon çıkılan 3 maçta da 90 dakika sürede kalan oyuncunun piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösteriliyor.

