Trabzonspor’un yeni transferi Ernest Muçi ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 21:39 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 21:39
Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını cumartesi günü yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, teknik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Trabzonspor'un yeni transferi Ernest Muçi takımla birlikte çalıştı.

Bordo-mavili takım, pazar günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

