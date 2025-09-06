Muçi Trabzon'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan dün flaş bir hamle geldi: Ernest Muçi. Fırtına, Arnavut futbolcu için teknik ekip ile scout ekibinden gelen olumlu raporun ardından 24 yaşındaki hücum oyuncusunu gündemine aldı ve transfer için harekete geçti. Karadeniz devinin kurmayları, siyah beyazlı kulüp kurmayları ile temasa geçti ve taraflar masaya oturdu. Yapılan pazarlıklar sonucu Beşiktaş ve Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bir yıl kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Bordo-mavililer, 1.80 boyundaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Muçi için satın alma opsiyonu zorunlu değil. Ardından Muçi ve Trabzonspor sözleşme detaylarını konuştu ve el sıkıştı. Bu transferin resmen açıklanması bekleniyor.

ARNAVUTLUK'TA DA OYNUYOR

2023-24 sezonu ara döneminde 10 milyon euro karşılığında Legia Varşova'dan Beşiktaş'a gelen Muçi, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 6 maçta skor katkısı üretemedi. Kartal ile 61 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 11 gol atarken, 4 de asist yaptı. Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Muçi'nin, Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Orjinal mevkisi 10 numara olan genç futbolcu, siyah beyazlı takımda genel olarak sol kanat olarak görev yaptı. Muçi'nin bugün Trabzon'a gelerek resmi imzayı atması ve takımla idmanlara başlaması bekleniyor. Muçi, Arnavutluk Milli Takımı formasını da 16 kez giydi ve bu periyotta fileleri 3 kez havalandırdı. Asist katkısı ise yapamadı.