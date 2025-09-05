CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor’da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 15:18
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor’da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Antrenmanının ilk 20 dakikalık bölümü de basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

F.Bahçe'ye Spalletti şoku!
G.Saray'a 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
DİĞER
Kürşat Alnıaçık: Beni istemeyenlerle çalışmam! Arkamı döner giderim, bir daha da bakmam
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Barış Alper için yeni iddia! Krizin asıl sebebi...
Millilerin galibiyeti dış basında geniş yankı uyandırdı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da derbi hazırlıkları devam ediyor Fırtına'da derbi hazırlıkları devam ediyor 15:18
Osayi'den Mourinho itirafı! "Zor biri olabiliyor ama..." Osayi'den Mourinho itirafı! "Zor biri olabiliyor ama..." 14:49
F.Bahçe'ye Spalletti şoku! F.Bahçe'ye Spalletti şoku! 14:03
G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri! G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri! 14:02
Millilerin maçına İngiliz hakem! Millilerin maçına İngiliz hakem! 13:57
Barış Alper için yeni iddia! Krizin asıl sebebi... Barış Alper için yeni iddia! Krizin asıl sebebi... 13:48
Daha Eski
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 13:15
Karadağ-Çekya maçı detayları! Karadağ-Çekya maçı detayları! 12:59
Faroe Adaları-Hırvatistan maçı detayları! Faroe Adaları-Hırvatistan maçı detayları! 12:32
Millilerin galibiyeti dış basında geniş yankı uyandırdı! Millilerin galibiyeti dış basında geniş yankı uyandırdı! 12:07
Moldova-İsrail maçı detayları! Moldova-İsrail maçı detayları! 12:00
İşte Asensio transferinin perde arkası! İşte Asensio transferinin perde arkası! 11:58