Ziraat Türkiye Kupası
Kaleci transferinde rota Manchester! İşte Trabzonspor'un transfer planı

Kaleci transferinde rota Manchester! İşte Trabzonspor'un transfer planı

Karadeniz devi, Manchester City’nin 32 yaşındaki Alman kalecisi Stefan Ortega ve Manchester United’ın 29 yaşındaki Kamerunlu eldiveni Andre Onana ile yakından ilgileniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 06:51
Kaleci transferinde rota Manchester! İşte Trabzonspor'un transfer planı

2025-26 sezonuna 3 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'a transferi sonrası kaleci arayışlarını hızlandırdı. Kadroda Onuralp Çevikkan (19), Erol Can Çolak )19) ve Ahmet Yıldırım (18) var ama yönetim tecrübeli bir eldiven almak istiyor. Gündeme iki kaleci gelmiş durumda. Fırtına, Manchester City'nin 32 yaşındaki Alman kalecisi Stefan Ortega ile Manchester United'ın 29 yaşındaki Kamerunlu eldiveni Andre Onana ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞİR

Her iki kaleci için de kulüpleriyle temasa geçen Trabzonspor, kiralık formülünü devreye soktu. Bordo-mavililerin, Ortega transferinde çok daha olumlu adımlar attığı belirtiliyor. Bordo mavililer, milli ara sonrası oynanacak Fenerbahçe derbisine yeni kaleci ile çıkmayı planlıyor. Bu doğrultuda girişimlerini hızlandıran Fırtına, Onana ya da Ortega'dan birini kadrosuna katmakta ısrarcı. Karadeniz devinin listesinde yer alan diğer alternatifler isimler ise Doğan Alemdar ile Bilal Bayazıt.

GUARDIOLA ÖVMÜŞTÜ

Guardiola, Ortega'ya övgü yağdırmıştı: "O olağanüstü bir kaleci. Olağanüstü. Kulüp inanılmaz bir transfer yaptı. Topla ve ayaklarıyla her alanda olağanüstü bir kaleci. Bire birde hayatımda gördüğüm en iyi kalecilerden biri. Çok güvenilir. Çok güvenilir ve olağanüstü bir kaleci. Olağanüstü."

50 MILYON EURO'YA GELDİ

Bordo-mavililerin istediği Onana'yı Manchester United 2023 yılında 50.2 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Senne Lammens transferi sonrasında kaleyi kaptıran Kamerunlu eldivenin 1 yıl opsiyon hariç 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri ise 25 milyon euro.

