Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da gündem kaleci transferi! İşte listedeki isimler

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gündem kaleci transferi. Bordo-mavililerin bu doğrultuda flaş isimleri gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Sezona harika bir başlangıç yapan Trabzonspor, ilk 4 hafta sonunda topladığı 10 puanla ikinci sıraya kuruldu. Uğurcan da bu süreçte yaptığı kurtarışlarla ön plana çıkarken, G.Saray'dan gelen rekor teklif büyük bir değişime neden oldu. Milli eldiven rekor bir ücretle G.Saray'ın yolunu tutarken, bordo-mavili yönetim onu aratmayacak bir isme formayı giydirmek istiyor. Bunun için listeye çok sayıda isim dahil edilirken aralarından bir tercihte bulunulacak. Bu nedenle 6 kaleci için hızlı bir şekilde temaslara başlandı.

FAVORİ STEFAN ORTEGA

İlk olarak Konyaspor'un 20 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş için temasa geçildi. Ancak yeşil-beyazlı kulübün 10 milyon euro seviyesinde bir bonservis talep etmesi görüşmeleri durdurdu. Konyaspor indirime giderse yeniden değerlendirmeye alacak olan bordo-mavililer, Başakşehir'in 1 numarası Muhammed ve Kayserispor'un başarılı eldiveni Bilal Bayazıt için de nabız yokluyor. Ayrıca Fransız ekibi Rennes forması giyen Doğan Alemdar da listedeki bir başka isim. Şimdilik ön plana Manchester City'nin 32 yaşındaki yedek kalecisi Stefan Ortega çıkarken, Kolombiyalı Kevin Mier'in de fiyatı soruldu.

