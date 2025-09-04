CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'den Uğurcan Çakır açıklaması

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'den Uğurcan Çakır açıklaması

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin kulübün çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından doğru bir adım olduğunu belirtti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 14:38
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'den Uğurcan Çakır açıklaması

Ören, Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Uğurcan Çakır'ın transferi kulübümüzün çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirliği açısından doğru bir adımdır." ifadesini kullanan Ören, şunları kaydetti:

"Altyapımızdan yetişerek Trabzonspor'umuza büyük değer katan, şampiyonluk yolunda unutulmaz katkılar sunan kaptanımız Uğurcan Çakır'a camiamız adına teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'umuzun çıkarları açısından bakıldığında Uğurcan Çakır'ın Türk futbol tarihinde rekor bir bedelle transfer olması, kulübümüze ekonomik anlamda katkı sağlamış ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz açısından önemli bir kazanım olmuştur. Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın şahsında tüm yönetim kurulumuzu bu tarihi satış başarısından dolayı kutluyoruz."

Ören, açıklamasında bordo-mavili taraftarlara yönelik olarak da "Taraftarlarımızın yaşadığı üzüntüyü anlayışla karşılasak da Trabzonspor'umuzun geleceği ve menfaatleri her şeyin üzerindedir. Bundan sonraki süreçte takımımıza katkı sağlayacak transferlerin yanı sıra altyapımızdan yeni yıldızlar yetiştirmek ve Trabzonspor'umuzu hem sportif hem de mali anlamda daha güçlü kılmak en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda tüm taraftarlarımızı kulübümüzün çıkarlarının korunması adına birlik olmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verdi.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray için şok iddia! F.Bahçe'de...
DİĞER
Kürşat Alnıaçık: Beni istemeyenlerle çalışmam! Arkamı döner giderim, bir daha da bakmam
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek!
F.Bahçe'nin orta sahası Portekiz'den gelecek!
G.Saray'dan milli yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kahramanmaraşspor - Osmaniyespor FK | CANLI Kahramanmaraşspor - Osmaniyespor FK | CANLI 13:54
Lihtenştayn-Belçika maçı detayları! Lihtenştayn-Belçika maçı detayları! 13:36
Kazakistan-Galler maçı detayları! Kazakistan-Galler maçı detayları! 13:25
G.Saray için şok iddia! F.Bahçe'de... G.Saray için şok iddia! F.Bahçe'de... 13:23
Hollanda-Polonya maçı detayları! Hollanda-Polonya maçı detayları! 13:17
Gürcistan-Türkiye maçı öncesi son notlar! Gürcistan-Türkiye maçı öncesi son notlar! 13:09
Daha Eski
Litvanya-Malta maçı detayları! Litvanya-Malta maçı detayları! 12:55
Şampiyonlar Ligi hesabından Icardi paylaşımı! Şampiyonlar Ligi hesabından Icardi paylaşımı! 12:54
F.Bahçe'nin orta sahası Portekiz'den gelecek! F.Bahçe'nin orta sahası Portekiz'den gelecek! 12:08
Slovakya-Almanya maçı detayları! Slovakya-Almanya maçı detayları! 11:57
Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı detayları! Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı detayları! 11:45
"Bize en büyük güç katan şey milletimizin desteği" "Bize en büyük güç katan şey milletimizin desteği" 11:42