Transferde tarihi gelir

Altyapıdan çıkardığı yetenekli yıldızlarla Türk futbolunda öne çıkan Trabzonspor'un en değerli satışları listesi yenilendi. Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın rekor transferi listeye damga vururken, Yusuf Yazıcı, Fatih Tekke, Abdülkadir Ömür ve Burak Yılmaz da sıralamada yer aldı. Trabzonspor'un en yüksek bedelli satışları arasında ilk sırada 2025 yılında Galatasaray'a 36 milyon Euro karşılığında transfer olan Uğurcan Çakır bulunuyor. Uğurcan Çakır'ı izleyen isim 6 sene önce Fransız Lille takımına giden Yusuf Yazıcı idi. 2019'da 17.5 milyon euroya Lille'e giden Yusuf Yazıcı ikinci sırada yer alıyor. 2006'da Zenit'e 7.5 milyon euroya satılan Fatih Tekke üçüncü sırada duruyor. 2024'te Hull City'ye 5.5 milyon euro bedelle transfer olan Abdülkadir Ömür dördüncü, 2012'de Galatasaray'a 5 milyon euro karşılığında giden Burak Yılmaz ise beşinci sırada bulunuyor.

Türk futbolunda ilk

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'dan Galatasaray'a 36 milyon euroya giderek Türk futbol tarihine de geçti. Türk futbolunda bir kaleciye ödenen en fazla bonservisi bedelini Uğurcan yakaladı. Trabzonspor, bir kaleciden en fazla Türk futbolunda ilk parayı kazanan ilk kulüp olarak kayıtlara geçti.

10 yılda 292 maç

G.Saray'a transfer olarak veda eden Uğurcan, Trabzonspor formasıyla 10 yılda 292 resmi maça çıktı. Milli kaleci, Şenol Güneş'in ardından kulüp tarihinde en fazla forma giyen ikinci file bekçisi oldu. Uğurcan Çakır, 2021-22 sezonunda Trabzonspor ile şampiyonluk kupası kaldırdı. İki kez Süper Kupa kazanan Uğurcan, 2019-2020 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu.