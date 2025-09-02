Trabzonspor’da Bennacer heyecanı! Cezayirli yıldız transfere yeşil ışık yaktı

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor, transfer döneminin son günlerinde büyük bir hamleye hazırlanıyor. Bordo-mavililer, daha önce resmi teklif yaptığı Milan'ın Cezayirli orta saha oyuncusu Ismael Bennacer'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Süper Lig'de üst üste üç galibiyetin ardından Samsunspor beraberliğiyle serisi sona eren Trabzonspor, milli ara sonrası deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçına kayıpsız çıkmak istiyor. Teknik direktör Fatih Tekke, basın toplantısında "10 numara transferi gündemde mi?" sorusuna "Eksiklerimiz sadece bu değil" yanıtını vermiş, takıma birkaç takviye yapılacağına işaret etmişti.

TEKLİF HAZIR, OYUNCU SICAK BAKIYOR

12 Eylül'de sona erecek transfer dönemine kadar kadrosuna birkaç isim daha eklemeyi hedefleyen Fırtına, önceliğini 2027'ye kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Bennacer'e verdi. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren 27 yaşındaki orta saha için satın alma opsiyonlu, maaşının tamamının karşılanacağı bir teklif sunuldu.

Sabah'ta yer alan habere göre İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan Bennacer'in de Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Cezayir Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan yıldız oyuncu, kariyeri boyunca 323 resmi maçta görev aldı ve 14 gol, 24 asistlik katkı sağladı.