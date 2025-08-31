CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Fatih Tekke'den hakem tepkisi!

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fatih Tekke'den hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 00:15 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 01:00
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fatih Tekke'den hakem tepkisi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, iki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Teknik Direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. İki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Tekke, "Pina'nın sakatlanması oyun dengelerini bozdu. Çok iyi giden bir maçtı, golü de bulduk. Golden sonra enteresan bir şekilde ön alan baskısını bıraktık ve beklemeye geçtik. İkinci yarıya iyi başladık, pozisyonlar da bulduk. Öndeki oyuncularıma her zaman söylüyorum; kırılma anlarını net ve doğru bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Augusto'nun sakatlanması, Onuachu'nun da erken kart görmesi oyun planımızı etkiledi. Son dakikalarda talihsiz bir gol yedik. Samsunspor'un net pozisyonları vardı, Uğurcan devreye girdi. Temel problemimiz, gol attıktan sonra oyunun kontrolünü tutamamamız. Genel olarak herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bazı oyuncular fiziksel olarak daha iyi hale geliyor. Sorumlu benim ve ekibim. Moral bozmaya gerek yok. İnşallah sakatlıklarımız ciddi değildir" dedi.

"TRANSFERDE SABIRLI OLMAK ZORUNDAYIZ"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Tekke, "Beklentiler ortada, bizim yapabileceklerimiz de ortada. Hepimiz yorulduk. Oyuncu izlemekten, maç izlemekten bitmiş de değil devam ediyor. Bütün oyuncularımın ayaklarına sağlık, onlarla buralara geldik. Katkı sağlayabilecek doğru oyuncuları bulmak istiyoruz. Harcadığımız paralara göre çok doğru bir yoldayız. Sabırlı olmak zorundayız, doğru olana inanmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"HAKEM KARARLARI GEÇ GELİYOR"

Hakem yönetimine de değinen Tekke, "Maçları izliyoruz, durum net bir şekilde ortada. Geçtiğimiz hafta VAR devreye girdi, golümüz iptal edildi. Bundan önceki maçta da aynı şekilde kararlar geç geldi. Verdikleri kararlar yanlış. Bu benim alanım değil, ilgi alanım da değil. Benim işim buraya gelen insanlara coşkulu bir oyun sergilemek. Belki 4 maçta en çok pozisyonu bu maçta yaşadık. Takımım bekleme anına düştüğünde problem yaşıyor, yaşayacak da. Bunun için ön alan baskısında olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Reklam
Sergen Yalçın: Çok ciddi zaman lazım
DİĞER
atv ekranlarında yeni sezon başlıyor!
ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
Cuesta ardından F.Bahçeli isme yöneldiler! İşte o teklif
Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cuesta ardından F.Bahçeli isme yöneldiler! İşte o teklif Cuesta ardından F.Bahçeli isme yöneldiler! İşte o teklif 00:21
Fatih Tekke'den hakem tepkisi! Fatih Tekke'den hakem tepkisi! 00:14
Sergen Yalçın: Çok ciddi zaman lazım Sergen Yalçın: Çok ciddi zaman lazım 00:11
Bodrum deplasmandan 3 puanla döndü! Bodrum deplasmandan 3 puanla döndü! 00:02
Amed SK deplasmanda farklı galip Amed SK deplasmanda farklı galip 23:47
Beşiktaş Alanya'dan puansız ayrıldı! Beşiktaş Alanya'dan puansız ayrıldı! 23:36
Daha Eski
Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! 23:35
Marco Asensio, Fenerbahçe'de! Marco Asensio, Fenerbahçe'de! 22:59
Livakovic ligde ilk defa 11’de Livakovic ligde ilk defa 11’de 22:54
Brown’dan 2 gol, 3 asist Brown’dan 2 gol, 3 asist 22:53
Göle: Kısa esler verdik Göle: Kısa esler verdik 22:52
İrfan Can ışıl ışıl İrfan Can ışıl ışıl 22:51