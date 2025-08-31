CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Savunma başarısı

Samsunspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da defansif başarı öne çıkıyor. Süper Lig'de ilk 3 haftada 9 puan toplayan bordo-mavililer, kalesinde hiç gol görmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Samsunspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da defansif başarı öne çıkıyor. Süper Lig'de ilk 3 haftada 9 puan toplayan bordo-mavililer, kalesinde hiç gol görmedi. Kocaeli, Kasımpaşa ve Antalyaspor karşısında gol yemeyen Fırtına'da defans hattındaki istikrar gözlerden kaçmadı. Kalede Uğurcan Çakır son derece başarılı bir grafik çizerken 4'lü defans hattı da öne çıktı. Savunmanın sağında Wagner Pina, stoper ikilisi Savic ile Batagov ve sol bekte Mustafa Eskihellaç düzenli bir görüntü çizdi. Yine orta sahada defansif rolü üstlenen Okay Yokuşlu da performansı ve mücadelesiyle alkışları topladı.

4 MAÇLIK SERİ

Savunmadaki başarısıyla öne çıkan Trabzonspor, ligde tam 4 maçtır gol yemiyor. Geçen sezonun son haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenen Fırtına, bu sezon ise Kocaeli, K.Paşa ve Antalyaspor önünde 1-0'lık skorlarla kazandı. Toplamda 4 maçta bordo-mavililer gol yemedi ve çok başarılı bir seri yakaladı.

